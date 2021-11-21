《娛樂超skr》日別直擊民視《黃金歲月》100集慶功現場，蘇晏霈當天對自己在該劇的初登場糗事記憶猶新，透露自己第一場出場要叫傅子純「劉家豪」，卻口誤叫成上一檔的「前夫」黃文星角色「劉加堯」，讓她直呼真的太糗了，而且當下還是傅子純發現的，傅子純哀怨表示：「看著我叫別的男生名字，這感覺太差了！」蘇晏霈還說她有一場戲要打傅子純的頭，本來想說借位打就好，沒想到導演喊卡要「晏霈打大力一點」，她笑說：「我就是在等導演說，終於可以打真的！」

傅子純劇中外號「臭腳豪」，一向愛開黃腔說笑話取悅大家的黃文星，一旁聽到就被按到開關回說「那我穿藍白拖鞋，我是藍腳邦」，妙語如珠逗笑全場，蘇晏霈則面不改色表示：「我已經習慣了，現在已練就一身不會輕易笑場的功力，因為黃文星開黃腔的境界已經不用先暖身，大家只能隨時Hold好。」黃文星則解釋，那是因為《娛樂超skr》來探班，才能看到爆笑版的限定內容，希望大家多多支持八點檔《黃金歲月》。

蘇晏霈對著傅子純喊「加堯」。（民視提供）

當天該劇演員陳美鳳、王彩樺、傅子純、蘇晏霈、黃文星、葉家妤、張書偉、賴芊合、陳夙芬等人一字排開齊聚慶祝100集，加上當天也是製作人鄭文騰跟王彩樺的農曆生日，劇組一次把蛋糕升級，變成3層大蛋糕，讓王彩樺驚呼連連，直說太感動！而第一天加入劇組張書偉，剛好趕上100集慶功，他開心笑說10年沒見，一回歸就能跟大家齊聚慶功，真的很感動，飾演他前女友的蘇晏霈，則開心跟《娛樂超skr》觀眾介紹「我的真人版烏龜回來了！」

張書偉、黃文星一起受訪。（民視提供）

邱子芯也分享張書偉出場就要抱她飛高高轉圈，讓她緊張到無法呼吸，因為首次見面就要這麼親暱，讓她緊張到天然防護罩又忍不住開啟，拍攝過程還忘記要尖叫，讓工作人員笑喊提醒「子芯飛起來記得要尖叫哦」。