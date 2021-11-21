台股「萬八」，兵臨城下，游資充沛，大戶豪宅市場也相對活絡，冠德建設位於台北市的最新豪宅大作「冠德羅斯福」，全新落成，據悉有不少新世代買家紛紛進駐，其中有30歲投資金童，豪砸1.5億元入手高樓層；最新實價登錄資訊顯示，該大樓頂樓戶以1.49億元總價成交，每坪行情達160萬元。

冠德建設最新在台北市的大戶豪宅「冠德羅斯福」，最近完工落成。據代銷公司創意家行銷團隊表示，該案在頂端豪客競相收藏下，銷售成數已破九成。

創意家表示，這兩年台股飆漲行情推波助瀾，在「冠德羅斯福」的已購戶當中，就有好幾組，是30~40歲的年輕大戶。

據指出，「冠德羅斯福」已購戶，包括在股海鍍金的六年級股市聞人，也有年僅30歲的投資金童，大手筆砸下1.5億元，指名入主景觀高樓層戶別，雄厚實力讓現場業務讚嘆佩服。

另外，已購戶還有當紅電子股企業二代、龍頭運輸股董座等，不約而同，下訂豪宅，做為寵愛老婆的愛妻禮物。

據內政部實價登錄揭露資訊顯示，「冠德羅斯福」總共揭露18筆實價。其中頂樓戶22樓，坪數111.75坪，今年4月以總價1.49億元成交，每坪行情達160萬元，為該大樓最高單價的一戶。

至於「冠德羅斯福」已揭露每坪最低單價戶別，在7樓共2戶，單價分別為113.4萬元、113.5萬元，總價分別為1.09億元、1.09億元，都是在2018年11月成交。

另外，「冠德羅斯福」也寫下另一個創舉，即全球極少量釋出、GIA認證35.84克拉黃鑽，首度以豪宅之名來命名，取名為「羅斯福之星」，並首度在台灣現身，於「冠德羅斯福」獨家專款展出，寫下國內首宗頂級珠寶以豪邸命名的奢華創舉！

「冠德羅斯福」這兩天攜手「藏逸秋拍」，舉辦上百件藏品的獨家特展，禮遇ＶVIP，封館開箱，也是全台首現。

「冠德羅斯福」禮邀「藏逸拍賣會」，把年度秋拍預展移師到「冠德羅斯福」的「冠德遠見圖書館」，展場大升級，打造極隱私靜謐的「封館藏家鑑賞會」。

展出的藝術品，總估值4.5元以上，作品上百件。包括：趙無極真跡畫作、日本當代藝術家草間彌生等作品，由藏逸拍賣會首席拍賣官「寶石獵人」李承倫，即席解說。

其中，全球罕見的35.84克拉曠世黃鑽「羅斯福之星」套鍊，是首度在台灣亮相，為此次專款展出，不在2021藏逸秋拍清單上。

本次展出1.35克拉艷彩綠鑽戒指，裸石顏色鮮濃屬於艷彩綠色 (Fancy VividGreen)等級，極其稀有，加上配鑲兩顆總重 0.74 克拉絕礦極品「阿蓋爾 Argyle 粉鑽」，起拍價 42800000元，估值6000萬~1億。

而1.05克拉艷彩等級（FancyVivid blue）藍鑽戒指，起拍價29800000元，估值3900萬~6000 萬。還有10克拉秋拍白鑽、中國藝術界「留法三劍客」朱德群、趙無極真跡等頂級投資型珠寶及藝術品同場競豔。

創意家表示，「冠德羅斯福」正對古亭國小，基地733坪，門口即「捷運台電大樓站」，位於台大、師大生活圈。全案打造有台北市稀有25 米室內溫水泳池，挑高8米48大廳、20席宴會廳，搭配黃金級綠建築、SRC鋼骨及日本住友雙制震擘劃。