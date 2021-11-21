台大醫院日前公布新冠疫苗混打試驗，兩劑AZ對抗Delta變異株的保護力，只有10至20%，但前台大感染科醫師林氏璧表示，打兩劑AZ保護力若不到20%，英國及加拿大應該會發現，大多數的突破性感染都發生在AZ，直言保護力不是這樣算的，感嘆AZ被黑了。

林氏璧昨（20）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》分析，若兩劑AZ對抗Delta變異株，保護力不到20%，英國和加拿大不是早該發現了嗎？也會觀察到大量的突破性感染都發生在AZ，「還需要台灣自己做臨床試驗發現嗎？」甚至說混打對於Delta變異株有100%的保護力，「這有可能嗎？」他認為「應該是有誤解，保護力不能直接這樣算」。

林氏璧說，台大利用體外試驗進行，透過受試者血液稀釋40倍進行細胞培養，仍能成功中和病毒，但「可中和的比例，無法直接替換為保護力」，指揮中心療應變組副組長羅一鈞也曾說，該指標只是作為保護力眾多指標中的一項。

因此林氏璧指出，疫苗保護力不能只看單一指標，很多指標都可能有影響，在新冠肺炎中，大家公認的保護力關鍵指標（COP）有3個，包括以IU／ML來表達的中和抗體濃度、以BAU/ML表達的ANTI-SPIKE IGG抗S蛋白的抗體濃度，以及中和抗體除以康復者血清的比值。最後他也感嘆，「AZ本周也太可憐了，被黑到保護力只有10至20%，然後久了之後，還會變成負的」。