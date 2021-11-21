華夏科技大學20日舉辦「55華夏．綻放99」55周年校慶慶祝典禮。（華夏科大提供）

華夏科技大學20日舉辦「55華夏．綻放99」55周年校慶慶祝典禮。（華夏科大提供）

華夏科技大學20日舉辦「55華夏．綻放99」55周年校慶慶祝典禮。（華夏科大提供）

教育訓練綜合大樓智慧車輛類人才培訓中心建築示意圖。（華夏科大提供）

華夏科技大學20日舉辦「55華夏．綻放99」55周年校慶慶祝典禮，校長陳錫圭致詞時表示，面對疫情，全體同仁一起共同努力，此外，經歷20年籌劃的淡海校區第1期教育訓練綜合大樓在今年9月9日正式動工興建，預訂明年9月完工啟用。

陳錫圭說，受疫情影響，社會產生巨大改變，學校在教學、研習及招生活動均有所變異，慶幸的是華夏撐過來了，並依然虎虎生風。去年在全體同仁共同努力下，完成兩項驚奇與不可能的任務。

其一是去年專業類系所評鑑在未投入額外資源下，憑著優異辦學績效，11受評系所全數通過，創下歷年來最佳評鑑成績；其二在經歷20年籌劃的淡海校區第1期教育訓練綜合大樓在今年9月9日正式動工興建，預訂明年9月完工啟用，將是國內唯一兼具實習與營運功能之「智慧車輛類人才培訓中心」，抑是華夏在技職體系繼續綻放99新的里程碑。

陳錫圭勉勵同仁，雖然前面的道路依然艱險，但沒有挫折的人生哪是人生，只要我們信念堅定，團結一致，就沒有克服不了的難關，解決不了的問題，期許大家攜手向前，再登巔峰。

董事長孟繼洛致詞勉勵並感謝全體教職員生，在陳校長帶領下，一年來在校務推動上所展現之成果，並祝福全體來賓及師生身體健康、校運昌隆。

典禮中師生同仁展現音樂與魔術表演才藝，副校長蘇聖珠更帶領傑出校友朱建勳及同仁等表演空靈鼓（生日快樂組曲）；典禮獻獎中同仁計獻出學務處榮獲110年北二區大專校院友善校園卓越學校、教職員籃球隊榮獲中華民國大專校院110年度籃球錦標賽丙組殿軍等二座獎盃。

頒發傑出校友獎計有劉果（65年建築科畢）、高聖龍（74年電機科畢）、蔡孟穎（79年機械科畢）、邱慶鐘（84年機械科畢）、陳叡澧（83年建築科畢）、殷立德（82年電機科畢）、戴建樟（84年機械科畢）、李建勳（96年電子工程科畢）、陳在正（66年電機科畢）、賴文盛（108年企管系畢）、郭永志（108年智慧所碩士班畢）等11位傑出校友獲獎。

其中傑出校友蔡孟穎現任宏凌科技公司副總經理，在典禮後，隨即慨允捐贈本校淡海校區教育訓練綜合大樓所需空調設備，教職員同仁及在校學弟妹咸表感謝之意。

典禮中亦頒發資深優良教師及績優導師獎。配合55周年校慶華夏在11月20至27日舉行深耕計畫成果展，11月22日至26日校慶周一系列主題活動，洋溢師生同仁歡樂喜慶笑容。