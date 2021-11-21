美國華埠小姐出身的女星Melody(殷悅)，不僅外型亮麗且多才多藝，尤其口條流利，近年在主持、綜藝領域的好表現有目共睹，給人聰慧知性的印象，而這樣的Melody，近來在節目坦言曾陪老公出席重要應酬，本心想著為另一半做面子「助攻」，沒想到卻失控做出脫序舉動，讓老公氣得中途就把她拖走。

Melody在2006年嫁給富商吳育奇，婚後生了2個寶貝女兒，她始終將家庭照顧得很好，還會幫老公帶愛心便當，表示自己的想法是先把家人照顧好，才能放心做自己，也因此15年來一家四口生活幸福美滿，但看似精明的Melody，近日卻在《11點熱吵店》節目中，吐露曾害另一半在眾人面前丟光了臉面。

Melody表示，結婚初期有次老公有場重要的應酬，當時她想做個稱職嬌妻，因此陪他赴約，一心想著要幫老公social，「我就要來喝酒！」，她仗著自己年輕對酒精毫無畏懼，卻不懂不該混酒，於是先喝了香檳自以為優雅，「再來一個白酒，再來一個紅酒，後面再來一個烈酒」，於是就這樣醉了。

Melody醉到不顧老公在旁邊應酬，說話變得很大聲，突然瞄到老公怒瞪著她，但她完全沒有意會到現場狀況，還指著老公說：「你在看我嗎？你在看我什麼？你看我先生就是走到哪，他都要看著我！」，她坦言當下已經發酒瘋，「整個人就是已經騷起來了」。

Melody這失態的脫序舉動，非但沒幫助到應酬，還讓老公當下氣到不行，她表示，因為那天就是一個非常重要的局，「然後我在那邊搞砸了」，最後事情也沒能談完，她就被拖走了，且自此以後，老公再也不帶她去應酬了。

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