遠雄集團在高雄興建的全國第一個住宅、飯店混合建築，耗資45億元的高雄洲際酒店21日開幕，客層鎖定國外和國內旅客各半，售價介於6000元到7000元之間，要與既有的高雄五星級飯店，一起把餅做大，而同棟的豪宅THE ONE，在飯店開業之界，也傳出已售出69％的佳績，平均每坪售價約42.5萬元。

高雄洲際酒店總經理Robbert Manussen表示，洲際酒店集團是世界最大的豪華酒店集團，全球共有200多個營運據點，而高雄洲際酒店則是洲際酒店集團在台灣的第一個營業據點。

他說，高雄洲際酒店在高雄的五星級飯店市場，並非要打敗既有的競爭對手，而是要跟大家一起把市場做大，而高雄洲際酒店定位自己是「豪華智慧」酒店，要藉由自己的優勢，包括設備和服務，贏得目標客層的青睞，在高雄重現「洲際人生、知行天下」的品牌魅力。

Robbert Manussen指出，高雄洲際的定價，目前僅低於晶英國際行館，每晚平均住宿價格介於6000元到7000元之間，客層兼顧國際商務客、以及台灣在地 商務客層和觀光旅客，比例大約50％比50％。

Robbert Manussen指出，在新冠疫情期間，飯店和觀光產業面對市場低迷期，在大家的努之下，後疫情時代的觀光市場，前景值得期待，而高雄洲際酒店的外觀建築與高雄展覽館、高雄流行音樂中心等亞灣區內的公共工程，同屬指標建築，在越來越多國際高科技產業進駐高雄的情況之下，對營運更具信心。

高雄市長陳其邁則大讚洲際酒店落腳高雄，「絕對是一個一輩子都不會後悔的選擇」。

陳其邁表示，高雄洲際酒店所在的亞灣，除了是連結屏東和台南的良好基地，從台南到高雄，更是全球半導體產業聚落戰略區位，包括封裝測試龍頭日月光、晶圓製造龍頭台積電，都已落腳高雄，建立全球最大的產業聚落。

他說，亞灣更有中央與地方攜手全力推動的5G AIoT產業，吸引微軟和思科等全球領導品牌進駐。

在高雄洲際酒店舉行開幕儀式的同時，位於同棟建築的THE ONE豪宅建案，也傳出喜訊，遠雄公共事務室副總經理楊舜欽、遠雄行銷副總經理潘長俊指出，THE ONE銷售升溫，這兩天又有多組客戶成交，迄今，已售出約69％，平均每坪售價約42.5萬元。

楊舜欽表示，THE ONE和高雄洲際酒店是全台唯一的住宅和飯店複合建築，未來尚未有類似的推案計劃，但，除了目前在銷售中的科工館大樓預售案「琢蘊」之外，未來也將繼續在高雄推案。

楊舜欽指出，目前物色適當土地推案，沒有問題，但，預售可能就不太合算，因為缺工缺料持續嚴重，工期和成本很難掌握。