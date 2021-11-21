「創作鬼才」盧廣仲20日在高雄流行音樂中心舉辦「勵志演說」演唱會，成為首位登上海音館舉辦售票演唱會的歌手。他採用Kinect體積攝影，透過AR投影技術化身「進擊的廣仲」，從台北瞬間移動到高雄，他還特別脫下眼鏡、身穿緊身衣首唱新歌〈狂笛〉，大秀鍛鍊有成的結實身材，全場小隊員驚呼：「帥度破表！」

盧廣仲睽違兩年重返高雄開唱，他的父母、爺爺、妹妹、外甥女皆到場力挺。他開心表示：「這是疫情後第一次跟大家見面，今天我的家人也有來看，身為南部囡仔的我，對高雄一直有特別的情感，很高興能成為高流首位開箱歌手。」

他使出渾身解數展現百分之百熱情，不但又唱又跳大秀舞技，更在全台唯一斥資一億的沉浸式德國音響系統獻唱多首未曝光新歌，讓收看直播的小隊員也能零時差搶聽新歌，感受親臨現場的音質。他看到滿場歌迷感動說：「真的好久沒有跟大家碰面，今天是專輯《勵志論》的第一場演出，不管你是人在現場或是透過線上收看，能來到這場演唱會，就是最勵志的表現。」

盧廣仲一連演唱多首新歌，包含浪漫R＆B情歌〈雨時多雲偶陣情〉、深情自彈自唱〈輕輕〉、炒熱全場氣氛〈肌肉的記憶〉等，以及因為疫情而創作的〈明年〉，他說：「不要跟今天的別人比，要跟昨天自己的比，過好今天跟今年，就是送給自己未來最好的禮物。」。

他也精選多首招牌情歌〈愛情怎麼了嗎〉、〈魚仔〉，並在演唱會前夕發起「刻在我心底的名字」募集活動，當唱到〈刻在我心底的名字〉時，透過大螢幕秀出每個獨一無二的姓名，他感性表示：「因為有大家，才能讓每個人的名字刻在我心底，所以我想送給在場所有人這首有你參與的歌。」

盧廣仲脫下眼鏡，換上肉色緊身衣，大秀疫情期間鍛鍊的結實好身材。（添翼創越工作室提供）

此外，盧廣仲也分享生活心情，聊到冬天來了，他買了一條蠶絲被，又因為喜歡一致的感覺，所以把枕頭套、床包、棉被套全換成蠶絲材質，沒想到蠶絲很滑，有一天半夜醒來，「我怎麼會在地板？因為我滑到地板！有時打個噴嚏，我頭就滑到床角。」

盧廣仲演唱會採用Kinect體積攝影，化身「進擊的廣仲」登場。（添翼創越工作室提供）

他說：「有一天我滑到床底下的瞬間，想到我心中那些過不去的關卡，為什麼不能柔順的過去，關鍵就是，我缺乏了一條心靈的蠶絲被。謹以這個故事，祝福大家找到內心當中那條柔順的蠶絲被，所有的關卡都能一滑而過。」全場會心一笑。

盧廣仲插旗高流舉辦「勵志演說」演唱會。（添翼創越工作室提供）

演唱會尾聲，盧廣仲預告下個月就要推出新專輯，「隔了這麼久能夠看到台下坐滿觀眾唱歌，是一件非常幸福的事，下個月就要推出新專輯《勵志論》，相信很快就會再回來開唱。」並以新歌〈自我的介紹〉與〈英雄〉為演出畫下句點。

盧廣仲在「勵志演說」演唱會一連演唱多首新歌。（添翼創越工作室提供）

盧廣仲插旗高流開箱大獲好評，這次線上轉播採用「即時雙耳渲染 LIVE 3D 空間混音」收音，模擬全台唯一高流沉浸式環繞音響，讓在家收看直播的小隊員大讚「環繞音效超級逼真」、「根本就像待在演唱會現場」。高雄流行音樂中心執行長李欣芸也表示：「高流即將啟動南方音樂引擎，打造音樂產業的聚落與樂園，也歡迎各地的樂迷，都能來到全台傍海最美的音樂館欣賞演唱會，享受南境獨特的魅力。」