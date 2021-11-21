方馨（左）與方宥心在《孟婆客棧》化身復仇者聯盟俏麗出擊。（公視台語台提供

許富凱（左起）、方宥心、唐美雲、張書宇、方馨如復仇者聯盟抵禦外敵。（公視台語台提供

唐美雲歌仔戲《孟婆客棧》收視刷新公視台語台開台收視紀錄，民視播出後同樣穩居同時段戲劇冠軍，該劇繼辦公室情節「靠北老闆」、「辦公室戀情」引發網友話題後，又加入電影元素，只見唐美雲率客棧成員方馨、方宥心、許富凱、張書宇組「復仇者聯盟」使用各式絕招抵禦外敵，精湛打戲讓人看得目不轉睛，客棧資深員工蔡振南看則似手無縛雞之力，被指派留守客棧，流露出逗趣的無語問蒼天感。

唐美雲飾演的客棧老闆萬千帆，從受到員工抵制的空降老闆， 後來如麻辣教師般一一馴服員工，甚至與員工同心協力打擊壞人，唐美雲形容該場如「復仇者聯盟」般的打戲，她與導演一一替每個角色設計絕招，並提前安排參與的演員到劇團練習走位、過招，該場戲從早上拍到凌晨才收工，但演員沒有任何怨言，全力以赴配合，讓她相當感動。

唐美雲說，自己彷彿金剛戰士中的紅色戰士般，充滿熱情與熱血，披荊斬棘地帶領眾人一起前進，她形容與現在帶劇團心境相符：「沒有熱情的話走不下去，得把熱愛傳染給身邊每一個人。」

在這場精彩打戲中，俏麗廚娘方馨拿起鍋鏟當武器，她笑喊：「因有練過拳擊，比劃起來可說是架勢十足。」劇情甚至安排她不慎誤擊唐美雲，差一點讓老闆眼冒金星GG了。她也心疼唐美雲在過招時腳不小心拐到，且忍痛拍完該場戲，看到她都想給她呼呼。方宥心直喊終於圓了武打明星美夢，再加上事前與武術指導老師反覆練習，「感覺平常沒用到的肌肉群都用上了，辛苦但很過癮」！

這也是金曲歌王許富凱第一次拍武打戲，他拿著「夏日止汗劑」猛噴敵人模樣相當逗趣，他有感而發：「武打演員很厲害也很辛苦，尤其拿著很重的武器加上身上的戲服，要轉身、翻滾甚至飛起來，真是台上一分鐘台下十年功。」主演之一的張書宇同時也是《孟婆客棧》武術指導，是唯一有武打底子的客棧成員，他充滿費洛蒙地舉起寶刀猛砍外敵，MAN味十足，讓人眼冒愛心。方宥心笑虧他是平常是省話一哥，但搖身一變成武術指導後，字數變多了，不像在劇中台詞一句話或兩句話就結束。