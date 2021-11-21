群聯電子執行長潘健成預計招募更多研發人才，充實研發資源。（邱立雅攝）

群聯電子舉辦5期新研發大樓落成暨廠區附屬停車塔上梁典禮。（邱立雅攝）

群聯電子21日舉辦5期新研發大樓落成暨廠區附屬停車塔上梁典禮，該建物為一棟整合研發中心、倉儲管理、與停車空間的複合型研發大樓。典禮邀請苗栗縣長徐耀昌以及台北市長柯文哲等貴賓出席。柯文哲致詞時大讚執行長潘健成是僑生在台落地生根、貢獻台灣，是年輕人的典範。徐耀昌也感佩群聯電子相當照顧員工福利。

群聯電子據點分布苗栗、新北以及台南，也即將在高雄成立研發單位。目前群聯員工數達3000人，研發人才就占了7成。潘健成指出，由於舊有辦公室不敷使用，新的5期研發大樓啟用後，相信研發人才將可突破3000人。

潘健成透露，目前群聯電子員工3000人之中，有800人戶籍地在北苗栗，他希望未來國稅局講到繳稅大戶，除了新竹、竹北，北苗也可納入名單，他也會努力創造成長，讓幹部有很好的收入。

群聯電子進駐苗栗14年，潘健成指出，硬體投資達70億台幣，成立至今研發金額突破400億台幣，每年從80到100億速度增加。他感謝眾人的支持，讓群聯電子從無到有，未來還有很大的成長空間。

此次落成的5期研發大樓總投資金額近新台幣15億元，總建坪超過1萬3000坪，共9層樓，為一棟整合研發中心、倉儲管理、與停車空間的複合型研發大樓，預計可再增加1500至2000位研發工程師，儲備持續成長的NAND儲存市場需求的研發量能。

此外，廠區附屬停車塔的部分，總投資金額超過新台幣8億3000萬元，總建坪超過9400坪，共11層樓，預計可再增加超過1000個停車位，此停車塔不僅將實現群聯員工人人有車位，更將成為苗栗竹南廣源科學園區的福利新指標。

受邀出席典禮的徐耀昌感謝群聯電子善盡社會責任，也非常照顧員工福利。柯文哲則認為潘健成以僑生之姿生根台灣、貢獻台灣，是年輕人的典範，除此之外，群聯電子在社會照護、環境永續議題不遺餘力，非常敬佩他們取之於社會、用之於社會的精神。