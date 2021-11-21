大陸外交部21日表示，立陶宛日前不顧中方嚴正抗議和交涉，允許台灣當局設立駐立陶宛台灣代表處。此舉公然在國際上製造一中一台，背棄立方在兩國建交公報中所作政治承諾，損害中國主權和領土完整，粗暴干涉中國內政。中方對此表示強烈不滿和嚴正抗議，決定將中立兩國外交關係降為代辦級。

外交部強調，世界上只有一個中國，一個中國原則是國際社會普遍共識和公認的國際關係準則，是中國同立陶宛發展雙邊關係的政治基礎。中國政府從維護中立關係的善意出發，一再警示立方不要再做背信棄義的事情。遺憾的是，立陶宛無視中國政府的嚴正立場，罔顧雙邊關係大局，罔顧國際關係基本準則，執意允許以台灣名義在立陶宛設立代表處，在國際上製造惡劣先例。

外交部指，中國政府為了維護自己的主權和國際關係基本準則，不得不將中立兩國外交關係降為代辦級。立陶宛政府必須承擔由此產生的一切後果。中方敦促立方立即糾正錯誤，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

外交部又正告台灣方面，台灣從來不是一個國家。無論台獨勢力如何歪曲事實、顛倒黑白，都改變不了大陸和台灣同屬一個中國的歷史事實。企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。