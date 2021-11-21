英國一間藥廠有意向日本政府提出口服墮胎藥的製造販售申請，如果審查一切順利，預估一年內將獲得批准，成為日本第一款口服墮胎藥，提供女性身心負擔較低的人工流產選擇。

日本讀賣新聞報導，相關人士20日透露，英國一間製藥公司預計12月下旬，將向日本政府厚生勞動省提出批准製造販售口服墮胎藥的申請。

如果審查順利的話，預估一年內將獲得批准，成為日本第一款口服墮胎藥；這種對女性身心負擔較低的人工流產方式備受期待。

從法國1988年批准墮胎藥以來，全球已有超過70個國家允許女性使用；日本過去對墮胎抱持否定想法，一直以來沒有就引進墮胎藥深入討論，所以並未被批准使用。

日本人工流產件數在2020年約有14萬件，至今都只能透過手術方式進行；手術主要分成擴張搔刮術及真空吸引術兩種。

由於人工流產非屬日本醫療保險給付範圍，上述兩種手術花費約需10萬日圓到20萬日圓（約新台幣2萬4000多元到4萬8000多元）不等；至於墮胎藥的價格，根據世界衛生組織（WHO）資料顯示，國際上平均價格約740日圓，相較手術負擔來得低。

WHO推薦女性選擇對身體負擔較低的藥物流產與真空吸引術。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1101121