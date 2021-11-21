委內瑞拉當局今天表示，國立青少年管弦樂團系統（National System of Youth and Children's Orchestras）以8573名音樂家合奏改寫「世界上最大管弦樂團」的金氏世界紀錄。

一星期前，委國集合超過1.2萬名音樂家一起演奏柴可夫斯基的「斯拉夫進行曲」（Slavonic March），試圖改寫俄羅斯2年前締造的8097人管弦樂團紀錄，並且等候金氏世界紀錄當局的官方認證。

這群年紀從12歲到77歲不等的音樂家，當時在首都卡拉卡斯（Caracas）軍事學院的愛國演奏會中嘗試締造新猷。若要成功，必須有超過8097名以上的參與者同時演奏5分鐘，期間不得換人，也不能與人共享樂器。

在委內瑞拉國立青少年管弦樂團系統總部的儀式中，負責宣布認證結果的官員透過螢幕說：「我可以證實，你們成功改寫紀錄，恭喜。你們無與倫比的成就如今已獲官方認證。」

委內瑞拉國立青少年管弦樂團系統簡稱「系統」（El Sistema），總計有約35萬名兒童和年輕成員在180個管弦樂團中演出。

「系統」調教出來的傑出音樂人，包括目前在巴黎歌劇院和洛杉磯愛樂擔任音樂總監的杜達美（Gustavo Dudamel）。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1101121