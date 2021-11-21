行凶刺死超商店員的41歲蔣姓男子是知名3D紙藝師。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

行凶凶刀佈滿精緻圖案與花紋。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

行凶刺死超商店員的41歲蔣姓男子就住在社區樓上，且是知名3D紙藝師，不但曾出書，也多次接受後媒體訪問，作品多是動物，可將平凡紙張變身超萌立體柯基、可愛貓咪，豈料竟持刀殺人，鑄下大錯。

41歲蔣姓男子21日清晨到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，並將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但仍因左胸遭刺回天乏術，警方發現蔣男有精神科就醫紀錄，詳細動機由警方釐清中，全案朝殺人罪嫌偵辦中。

蔣男擅長3D動物紙雕，著有《動物立體大面具：我變成了兔子！》等書，擅長將紙張從平面變立體，只要簡單步驟即可完成超吸睛的立體面具，他也成立「匠紙」工作室在網路販售紙雕成品，自承以紙為本，開始製作了一些有趣的紙藝創作，之後就停不下來，致力鑽研紙藝與文創類商品開發。