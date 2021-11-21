因營養豐富被稱為「蔬菜之王」菠菜，是餐桌上的常見菜色，但有不少人因菠菜入口後的苦澀感，將菠菜列為拒絕往來戶。農糧署表示，菠菜富含草酸，只要「先汆燙、再料理」，就能去除大部分的草酸，讓菠菜吃起來不再澀澀的，減少磨牙的口感。

菠菜盛產於秋冬，是現在當令的蔬菜，但不少人因波菜入口後產生的苦澀感而拒吃。對此，農糧署在臉書分享，菠菜因為所含的草酸較多，入口會有澀感，建議先汆燙、再料理，即可有效去除大部分的草酸，另外由於菠菜易爛，因此菜葉和菜梗所需的汆燙時間不同，菜葉約15至20秒，菜梗則30秒左右。

農糧署分享，由於菠菜所含草酸較多，所以建議大家「先川燙、再料理」，即可有效去除大部分草酸，讓波菜不再澀澀。（圖／翻攝自農糧署臉書）

農糧署表示，波菜又名波薐菜、赤根菜，以秋冬季為主要產期，富含鈣、鐵、蛋白質等營養，維他命C含量在蔬菜類中更是名列前茅，所以被稱為「蔬菜之王」。其中菠菜根的鐵質含量最多，建議可以清水浸泡沖洗乾淨後保留食用。

有網友看完也在底下留言，分享自己的去澀妙法，「可以用少少的水珠、豬油來半蒸半炒菠菜，沒有多餘的水分就不會澀澀的」、「汆燙後搭配柴魚片也可以解澀」。