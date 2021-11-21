民進黨提供

民進黨婦女部今天在台中第二選區沙鹿區舉辦公投說明會，副總統賴清德、民進黨台中第二選區立委候選人林靜儀等人，向現場超過140位台中婦女幹部及新住民說明年底四項公投重要性以及明年年初中二選區的立委補選，號召姊姊妹妹站出來，一起相挺「四個不同意，台灣更有力」、「溫柔堅定，贏回勝利」。

今日與會團體包括台中市新住民姐妹會、臺灣寶貝關懷協會、木棉花關懷協會、東南亞姐妹會、忘憂草女性成長協會、夏娃安全協會。

賴清德特別和林靜儀一起上臺，一開口不是談公投，而是先替林靜儀助選，賴清德表示，林靜儀在過去擔任立委期間，非常關心婦女權益，在推動新住民及台灣婦女議題上不遺餘力，由此可見林靜儀對不同族群女性的關心。

賴清德看到新住民姐妹表示，非常感謝大家遠嫁來台灣，一起成為台灣的一份子，現在無論來自何處，都已經是一家人。在這四案公投中，希望姊妹們可以優先關注美豬進口一案，除了攸關在座姐妹們關心的食安，更影響台灣是否有辦法和國際貿易體系接軌。

他說，今年1月1日台灣開始進口美國豬肉，同時也展開與美國的雙邊貿易談判，這是相當難得的事情，我們不應該讓美國認為台灣無視國際標準，反反覆覆。在能源議題方面，核四蓋蓋停停已經22年，用汽車來比喻，不只是一台老爺車，更是拼裝車，安全性堪憂。

關於藻礁的保護，他說，政府已經做了許多配套措施，開發面積從國民黨執政時期規劃的232公頃縮小成23公頃，現在的方案已是多方考量後的最佳解法。公投是台灣民主制度的成果展現，若公投綁大選通過，今天就無法在這裡和姐妹們一一解釋公投案，「四個若同意，臺灣不容易」，呼籲年底一定要站出來投下不同意票。

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​林靜儀表示，自己從2014年開始擔任民進黨婦女部主任，因為知道台灣有很多很棒的新住民姐妹，在2016年蔡英文總統上任後便成立了小英新住民姐妹會。

談到這次的立委補選，林靜儀說自己之所以接受徵召，是因為一直以來都相信女性參與政治，能夠讓政治的場域更加公平，有更多女性站出來，或許就能看到男性沒有注意到的問題，一起解決，讓台灣變得更好。

林靜儀也許諾自己當選後，一定會盡力服務新住民姐妹，在政策上更全面的照顧到台灣的新住民。談到公投，林靜儀認為，台灣正面臨能源轉型、進入國際經貿體系的關鍵時刻，希望在座的姐妹們能在12／18公投日以及1／9立委補選都站出來投票，給台灣更好的未來。

​立法院副院長蔡其昌針對公投綁大選一案表示，2018年的投票亂象導致執政團隊在立法院被國民黨質詢得滿頭包，民進黨從善如流，修法決定將公投與大選分開，現在國民黨卻又發起公投，要求公投綁大選，存心作亂。蔡其昌更說這次的公投四案，邏輯都很明確，根本是國民黨刻意挑起政治鬥爭，呼籲姐妹們站出來投下不同意票，遏止這樣的風氣。

新住民立委代表羅美玲也提到，自己前陣子在立法院質詢李進勇主委，認為公投案應該要有更多語言的釋義版本，讓新住民姐妹們能夠了解公投的意涵，破除資訊不平等的現象，讓新住民姐妹可以跟著台灣一起前進。

民進黨婦女部主任許嘉恬表示，年底公投，攸關我們的家園未來的發展，影響台灣國際佈局、產業升級、能源轉型、生活品質至為關鍵，期待婦女姊妹及新住民姐妹發揮溫柔而堅定的影響力，不為任何政黨，為自己、為下一代，投下四個不同意，一起讓台灣朝對的方向邁進。

12月18日公投在即，民進黨全黨總動員，民進黨婦女部也規劃在全台舉辦至少9場全國巡迴公投座談會，向婦女及新住民族群說明「四個不同意」，期待透過女性堅韌的力量，在年底為台灣未來投下關鍵的一票。