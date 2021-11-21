行政院長蘇貞昌今日表示，中國的富人、女星會突然消失，寧可在台灣自由快樂。國民黨立委林為洲、李德維諷刺，2013年承諾藻礁永存的蔡英文也消失了，請蔡總統幫忙協尋。民眾黨立委張其祿也酸，民進黨要指責別人，不如先檢討自己。

中國媒體報導，兩岸若統一，台灣人均年收入將會提高2萬多台幣。蘇貞昌回應，中國再富有的人也會一夕消失，最漂亮的女星也會不見幾個月，不如在台灣自由快樂。

身為「反萊豬」公投領銜人的林為洲指出，農委會主委陳吉仲在2013年時是「反萊豬大將」，當時陳還說一旦開放進口，台灣750億產值的養豬業會被打死，結果現在竟成了「護萊豬大將」，還代表民進黨出席「反萊豬」辯論會，「臉皮實在有夠厚」。民進黨至少也找個以前不反對進口萊豬的人上台辯論，還比較不那麼難看。

李德維說，4大公投中，有3項是過去民進黨在野時的重要主張，結果民進黨一執政，理念就消失了，不論是蔡總統、蘇貞昌還是民進黨副祕書長林飛帆，都是如此，從站在人民那面，倒戈到人民的對立面，還利用國家的稅收及官位，使用人民的資源對抗人民的意見。

張其祿表示，過去在學界的花敬群教授支持囤房稅，結果現在的花部長卻反對，事實上，今天花敬群能當官，那是因為民眾對改革有所期待，官員不該換位子就換腦袋。而不論是公投案還是囤房稅，民進黨現在是一大堆迴力鏢打回去，民進黨要指責別人，不如先檢討自己。

林為洲說，民進黨在2012年時傾全黨之力，要求萊劑零檢出，蔡總統在2013年承諾藻礁永存，而過去公投綁大選也是民進黨堅持的主張，結果現在「反萊豬」等4大公投，民進黨居然舉辦公投說明會要大家投不同意，在此要請民眾幫忙留意，尋找執政前的民進黨在哪裡。