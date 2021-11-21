台中市民第1劑疫苗涵蓋率80.18％衝破8成、第2劑疫苗涵蓋率48.2％邁向5成，因應而較偏遠醫療資源缺乏地區，社區可向當地衛生所反映，由台中市行動防疫車載著接種團隊前往社區提供接種服務，即日起開放企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，避免因無法配合預約時間遲未接種疫苗。

為讓更多市民盡早接種疫苗，市府提供12歲以上失能第7、8等級到宅接種，長照、機構、洗腎、校園接種，快打站提供65歲以上長者及55歲以上原住民接種，即日起更開放企業、公司、夜市攤販等機關團體揪團接種，避免民眾因無法配合預約時間遲未接種疫苗。

衛生局統計至21日上午8時，台中新冠疫苗第1劑接種225萬7374人、全人口涵蓋率80.18％，第2劑接種135萬7024人、全人口涵蓋率48.2％，總接種人次361萬4398人次、劑次人口比128.38。

衛生局媒合衛生所開設接種門診，只要符合第1、2劑接種年齡及間隔，滿30人即可向轄區衛生所登記媒合院所或衛生所預約接種；而較偏遠醫療資源缺乏地區，可向當地衛生所反映，由台中市行動防疫車載著接種團隊前往社區提供接種服務。

衛生局表示，目前第1劑接種年齡，AZ及莫德納須滿18歲、BNT須滿12歲、高端為滿20歲以上；第2劑與第1劑接種間隔，AZ為8周，其餘3種疫苗均為4周，BNT第二劑僅受理18歲以上民眾接種，除1922平台預約外，台中市各合約院所也開設門診提供非1922預約民眾預約。

中央流行疫情指揮中心宣布，1922預約平台第14期自20日至24日加開混打期程，9月25日前已接種第1劑AZ疫苗者，第2劑可選擇BNT或莫德納接種。

衛生局說，截至19日，台中市有近3萬人完成混打預約，若未能及時預約混打，20日至24日間也可向台中市合約院所預約候補殘劑。