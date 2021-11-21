台南環盟理事長黃安調身穿核生化防護衣的模擬服裝，表達反對核四重啟。（時力台南黨部提供／曹婷婷台南傳真）

4大公投案將於12月18日投票，時代力量啟動全台百場街頭宣講行動，時代力量黨主席、立委陳椒華今天率台南黨部辦公室多名幹部在台南火車站街頭宣講，她批評，執政黨卻寧願花5000萬元舉辦上千場說明會，卻不辦聽證會，這不是負責任的作法。

陳椒華表示，時代力量提出「1個不同意（重啟核四）、3個同意（反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁）」主張給民眾參考，但還是希望民眾主動充分了解各個公投案內容，依自主意識投下神聖選票。

陳椒華也說，4大公投議題牽涉核能安全、萊克多巴胺、藻礁等，不論用電或飲食都與民眾息息相關，面對核四、藻礁等環境風險議題，應透過舉辦聽證會釐清爭議，但執政黨卻寧願花5000萬元舉辦上千場說明會，真正具有效力的聽證會不辦就是不辦，這不是負責任的作法。

台南服務處副主任李冠霖認為，公投不該被去脈絡化的政黨對決給綁架，希望透過在公投前多發放說明文宣、舉辦宣講活動來幫助民眾更加理解議題。

台南環保聯盟理事長黃安調身穿核生化防護衣的模擬服裝到場聲援，表達反對核四重啟的立場。他指出，光是穿著模擬服裝就有諸多不便，真正的防護衣更加厚重密封，提醒大家必須審慎思考使用核能的風險以及風險發生時必須付出的代價。