擁有「最強高中生」封號的光復高中後衛陳將双，21日對上「最強國中生」，也就是松山高中後衛林現惟，結果兩人表現不分高下，陳將双拿下22分、8籃板與3助攻，林現惟則是22分、4籃板及4助攻，不過贏球的那方，還是光復高中！

光復今以74比66擊敗松山，拿下預賽3連勝、分組第1挺進高雄12強複賽，光復教練陳定杰說：「經歷前天打那種鳥球，今天終於打出我想要看到的內容，大家在場上都有發揮，只是我希望限制對方每場得分在60分以下，66芬還可杰受。」

陳定杰強調，這次對上林現惟，並沒有刻意針對他做出防守布置，「因為我會鼓勵林恩宇、曾韋翔、沈宥均與謝銘駿等我們高一學生，他們才是我心目中的最強國中生，也希望他們可以享受跟林現惟對抗的感覺，這種高張力比賽很有用。」

至於外界關注的陳將双表現，陳定杰表示，就是需要持續給陳將双做出調整，因為他在美國休息太久了，回來台灣之後必須花上更多時間做出調整，「現在就是努力提升將双的身體對抗性，以及他的體能，希望他在下個階段可以表現更好。」

至於高雄12強複賽的目標，陳定杰表示，就是持續提升防守強度與加強防守觀念，「畢竟我師承田本玉教練體系，我們教練團也都來自新榮，等於光復體內有著新榮因子，防守向來就是田田教練最重視的東西。」