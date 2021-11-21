2019年輕颱白鹿外圍環流在高雄市區掀起9級強風，高雄市區路樹倒塌140多件，林姓女子的汽車遭壓毀、怒向高市府求償16萬餘元。高雄地院簡易庭認為樹木遭強風連根拔起，非市府管理不當，判養工處無責免賠，可上訴。

判決指出，2019年8月24日晚間11點，白鹿颱風外圍環流帶來強風豪雨，九如二路一株高達20公尺的菩提樹不敵強風倒塌，直接壓在林女停在停車格內的愛車上。林女認為是市府疏於照料路樹、導致倒塌，向工務局養工處提告國賠。

養工處辯稱，當時高市受颱風影響，風速已接近10級風，已達「拔樹倒屋」的程度，當晚共有140多件路樹倒塌案件，市府也以跑馬燈每2小時1次播放，請民眾不要將車輛停放於路樹下或附近，已善盡提醒告知。

法官認為，颱風來襲，車主應採取必要的防颱措施該樹外觀生長情形良好，該樹被吹倒時是「連根拔起」，並非養護不當造成的斷折，最後判林女敗訴，全案仍可上訴。