台中城市運動志工隊自成立以來，協助推動「體育活動志工媒合」及「友善運動環境計畫」等重要計畫，市府運動局感謝運動志工對台中運動發展的無私付出，21日在台中市立豐原體育場舉行表揚典禮，表揚今年擔任志工隊的優秀幹部以及各服務志工，運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席頒發感謝狀，感謝志工們對台中運動發展的支持。

運動局表示，這次表揚活動頒發三種獎項，包括服務獎由志工許珊蓉、蔡旻宏、陳正釘、陳謝春麗、邱麗琴、張繼勛、熊中𣏵、陳豐榮、何蘊樺、吳裕國、林美麗、陳仕育、李昕鎂、張淑美、游錦蘭、劉勝興及何巧玲獲獎；樂齡服務獎由志工邱麗琴及陳正釘得獎；績優獎由志工何巧玲及劉勝興獲獎；此外也頒發明年志工隊幹部何巧玲、張繼勛、熊中𣏵、劉勝興的幹部聘書。

運動局指出，市府除與台灣運動休閒健康發展協會每年共同辦理運動志工進階訓練課程，強化志工專業及安全知能外，這次舉行表揚活動，感謝志工隊幹部及志工們對協助巡視運動場館設備維護、環境清潔、AED裝置及消防安全等項目的付出，現場也安排趣味競賽，透過「創意團體照」、「心手相連」、「競走大隊接力」等凝聚志工隊的向心力，並培養志工運動適能及團隊感情。

志工是推動運動政策的重要力量，運動局歡迎更多市民朋友踴躍加入運動志工隊的行列，促進城市運動風氣及體育發展，打造台中成為「酷運動、酷城市」。