今年出爐的《異遊童樂趣》繪本今天（21日）發表，來賓們仿照陳莎莉分享的童玩故事玩看看。（周麗蘭攝）

《異遊童樂趣》繪本作者群有范玉鸞、吳友萍、吳有珠、陳莎莉、吳瑞櫻、魏麗群6人，21日在文觀處舉行新書發表會。（周麗蘭攝）

雲林縣府文觀處連續7年辦理親子共讀繪本創作讀書會，已出版5本雲林新住民繪本，今年出爐的《異遊童樂趣》繪本由來自越南、印尼6位雲林新住民姐妹共同創作，今天（21日）發表。

《異遊童樂趣》繪本作者群有范玉鸞、吳友萍、吳有珠、陳莎莉、吳瑞櫻、魏麗群6人，介紹15種家鄉就地取材石頭、種子、香蕉葉、樹皮、玻璃瓶、釘子、木頭、河水、羽毛、橡皮筋、筷子的童玩，以雙語中文／印尼文、中文／越南文呈現。

來自印尼的吳瑞櫻表示，印尼的小朋友很會利用大自然素材來玩，像是石頭、樹枝、花朵、樹葉、種子、竹子、溪河，她畫得出來的有油船玩具、樹皮玩具、香蕉葉傘。

雲林縣有1萬5000多名新住民，縣府2014年起辦理新住民親子讀書會，學員們看到台灣繪本時，觸動畫出自己想分享的故事的念頭。2017年首次以在台灣的生活為題創作，出版繪本《我在雲林．不孤單》、《愛上台灣留在雲林》。

2019又以家鄉童謠為主題，出版《聽！我們的童謠》繪本，2020年再以家鄉的故事為主題創作，出版《越好聽，印好記》介紹越南、印尼的特色習俗；今年則出版《異遊童樂趣》繪本，介紹越南、印尼的童玩。

文觀處長陳璧君表示，新住民親子讀書會增加親子共讀時光，小朋友也由此認識媽媽的家鄉文化與生活環境，非常樂見大家在創作過程中利用文觀處3樓的分區資源中心多元文化專區，該區購置越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、柬埔寨等12國語言書籍共4067冊可以借閱。

陳璧君說，2019年出版的《聽！我們的童謠》繪本，今年也請雲林科技大學應外系學生翻譯成英語有聲書，民眾可以邊學英語邊認識東南亞文化。

今（21日）出席《異遊童樂趣》繪本發表會的有縣議會副議長蘇俊豪、縣議員江文登、周秀月、雲林縣不動產開發商業同業公會理事長張登陸，張代表該會捐贈20萬購買新生兒閱讀禮袋圖書一批。