超商店員勸戴口罩遭刺死，桃園市長鄭文燦譴責怒斥殘暴行為令人髮指。(蔡依珍攝)

蔣姓知名紙雕師不滿遭勸戴口罩，竟持刀刺死超商店員，桃園市長鄭文燦21日中午在臉書發文，強烈譴責暴力，也斥蔣男的殘暴的行為令人髮指，除指示警察局全力偵辦，給死者和社會交代，也將全力協助家屬善後。

「這個不幸的事件令人痛心疾首、難以接受！」鄭文燦說，清晨5點多發生在龜山的超商店員命案，經警方調查，是因居住於超商樓上的男子不滿超商店員勸導戴口罩，竟然在購物完後，重返超商持刀刺傷店員，造成店員重傷，緊急搶救後仍宣告不治，桃園警方在第一時間已經迅速將嫌犯制伏逮捕，並以殺人罪偵辦中。

鄭文燦強烈譴責暴力，尤其是僅因凶嫌未戴口罩，店員依規定勸導，就持刀殺害超商店員，「這種殘暴的行為令人髮指！」他要求警察局全力偵辦此案，查明犯案動機、過程，並移請司法機關從嚴求處，務必要給死者及社會清楚的交代，並請社會局及相關局處同仁，全力協助店員家屬善後時宜以及其他的工作。

41歲蔣姓男子21日清晨到社區附近超商，卻因未戴口罩被禁止入內，第3度進入店內就突然持刀猛刺30歲蔡姓超商店員，一路從店內逞凶到店外，沿途血跡斑斑，附近晨運民眾發現連忙報警，蔣男當場遭逮，並將失去生命跡象的蔡男緊急送醫，但仍因左胸遭刺回天乏術，警方發現蔣男有精神科就醫紀錄，詳細動機由警方釐清中，全案朝殺人罪嫌偵辦中。