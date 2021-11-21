小宇明迎接38歲生日。（華納提供）

宋念宇（小宇）睽違四年即將推出全新專輯，近來正如火如荼準備視覺拍攝、MV等前置工作，明（22日）他將迎接38歲生日，同事們日前趁小宇工作時驚喜探班，並提前為他準備蛋糕慶生，有感於疫情影響全世界已久，小宇許下了希望大家身體健康的生日願望，也期待能盡快和許久不見的歌迷們重聚；前陣子疫情在家，小宇笑虧自己這3、4個月最大的改變即是「重」了不少，為新作品的拍攝正積極忌口中。

小宇透露新專輯已收錄完畢，預計年底和大家正式見面，相隔這麼久發片，小宇這次跳脫以往的製作方式，「慢工出細活」不斷淘汰掉自己認為狀態不對的歌，因此不知不覺過了四年，他開玩笑表示，因為自己的龜毛，所以又讓大家再一次久等了，而這次專輯的概念與主題也是他這幾年生活體悟。迎接11月生日月，小宇表示疫情過後自己有更深一層體悟，也更珍視身旁的人事物，能安穩的過著屬於彼此的日常，是再重要不過的。