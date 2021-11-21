超商店員最後身影曝！走出店門外遭高大紙藝師背後追刺

行凶凶刀佈滿精緻圖案與花紋。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園龜山發生超商店員勸導客人戴口罩，慘遭刺死命案，超商外監視器影像曝光，只見蔡姓店員先走出店門外，身材高大的蔣姓男子跟在後面，突然拿出刀子，從後方向前追刺蔡男，蔡男立即向前奔逃。

行兇的蔣姓男子是知名3D紙藝師，不但曾出書，還多次接受後媒體訪問，就住在超商樓上。據了解，他因沒戴口罩遭蔡姓店員阻止入內，不久蔣男乖乖戴著口罩上門買完東西，離去前把口罩往店員身上扔，之後又返回店內，把蔡姓店員叫出來。

從超商店外監視影像可看到，穿著超商制服的蔡姓店員先走出門外，身穿黑衣、身材高大的蔣男隨後走出，停頓幾秒之後，蔣男疑似拿出刀子，從後方攻擊蔡男，蔡男立即向前奔跑逃離，蔣男從後緊追。

救護人員到場時發現蔡男左胸有3處深達3公分的刀傷，失血過多當場失去生命跡象，緊急送往林口長庚醫院仍傷重不治。

據了解，30歲蔡姓店員是家中獨子，父親接獲警方通知趕到派出所時，對於突來的噩耗難以接受，神情黯然地表示，兒子很乖、很正常，感嘆怎麼會去上個班就丟了命，難以接受白髮人送黑髮人的憾事。