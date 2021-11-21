網紅鄧佳華昨（20日）因受夠公司干預交友、被定位成丑角，堅決離開連千毅的團隊，跳槽到另一物流公司擔任包貨員，讓連千毅氣急敗壞喊求償，稍早之前已在臉書嚴肅地表示，周一將由經紀人正式向鄧佳華提告。

連千毅今（21日）中午在臉書發出聲明：「本公司周一將由經紀人，布丁，正式對鄧佳華提出違反合約的告訴！也會發存證信函給他將要任職的公司，鄧佳華與本公司有三年的合約，如果不想增加訟累，請三思而後行！」並從明天開始無限期封殺鄧佳華，禁止對方在直播、YouTube和相關平台露面，以明示合約精神。

不過，鄧佳華似乎老神在在，今照常在臉書發文：「明天的新工作，希望同事們不要太過於驚訝，畢竟我也是人，需要正當工作。」並標記經紀人布丁：「妳對現在的我有什麼看法？這兩個月來謝謝妳照顧了我。」似乎沒在怕連千毅，堅決走自己的路。

事實上，鄧佳華當初被日月光刷下來後，求職路就很不順，戶頭一度只剩下27元，幾乎快要坐吃山空，所幸連千毅及時伸出援手，讓他加入團隊當直播小幫手，做了一個月領到首筆薪水3萬元整，總資產是30027元，一夜之間翻漲一千多倍，高興地給母親孝親費，並分享事後拍攝的短片：「感謝大哥，感謝經紀人，前幾天把上個月的薪資交給我了唷，我也把一半的薪資交給了媽媽喔，我會好好地工作、好好地努力，讓大家看到我的改變喔！掰掰。」

連千毅看了差點昏倒，很不滿鄧佳華脫口的「唷」、「喔」，也很頭痛對方到處招惹網美，害他得常常接到女方經紀人的電話，決定冷凍鄧佳華，這回雙方再度撕破臉，讓大批網友像在看狗血劇，留言直呼：「你發你的文鄧發他的文，他根本不知道事情嚴重程度…太搞笑了吧！」、「說到做到，我會很佩服連董的霸氣」、「小情侶吵架，應該晚點就好了」。