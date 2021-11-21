胡麻節活動安排變裝秀，小朋友扮裝成麻油雞十分可愛。(劉秀芬攝)，

安定胡麻節準備2800份麻油雞飯供民眾免費品嘗。(劉秀芬攝)

安定胡麻節準備2800份麻油雞飯供民眾免費品嘗。(劉秀芬攝)

安定農會推出一年一度胡麻產品特價。(劉秀芬攝)

台南胡麻季安定場21日於安定區公所旁登場，熱鬧的市集展售活動吸引民眾踴躍參加，現場人山人海，台南市長黃偉哲一早也前往參與活動，參觀農夫市集攤位；公所今年推出2800份麻油雞飯免費發送，排隊人龍繞了數圈，工作人員表示，疫情趨緩民眾出門意願提高，參加人數可能破安定胡麻節紀錄。

安定區公所表示，安定區的土質適合種植胡麻，胡麻田約有200公頃，其中有50公頃與農會契作，安定胡麻含水量低、油脂量高，採收後還要日曬、拍打，再經過篩選，才能產出高品質的胡麻，冬日進補首選就非胡麻油莫屬。

安定區長李燿州表示，今年胡麻節以市集方式推廣胡麻與農特產，邀請數十攤在地青農、小農、社區參加，活動也規畫一系列以胡麻為主題的DIY體驗、闖關遊戲、親子胡麻造型秀，讓大小朋友一起參加。

安定區農會表示，今日活動加碼提供至2800份麻油雞飯，讓民眾現場憑券領取，活動除了有胡麻商品優惠外，購買農會商品滿500元也可獲得一張抽獎兌換券，有機會將最大獎—價值5000元的農會提貨券帶回家。

安定區農會總幹事胡寶民表示，為讓民眾了解不只冬令進補可用胡麻油，平時做菜可使用胡麻清油，安定農會日前舉辦「胡麻料理大賽」，並邀阿基師及產官學專家擔任評審，推廣民眾於一般料理使用胡麻清油。

安定農會今年也推出「胡麻安心禮盒」新產品，集結農會製作的胡麻商品，讓民眾自由搭配胡麻清油、胡麻油、芝麻粉、芝麻糖等產品，送禮自用兩相宜，活動現場則推出一年一度特價，吸引民眾搶購。