台中南天宮及中華道教關聖帝君弘道協會的顧問團也聯合捐贈消防無線電器材予於消防隊。（馮惠宜攝）

台中南天宮關帝廟舉行70周年宮慶，台中市市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、立委黃國書、議員李中、李麗華等人都親自到場參與活動。（馮惠宜攝）

為振興經濟政府發放振興五倍券，也有縣市普發現金，主祀關聖帝君的台中南天宮關帝廟為推動社會孝行風氣，在70周年宮慶，特別頒發大台中地區100所共160名國中小學生孝行獎金，國小1000元、國中2000元，總計20萬元的獎金。南天宮主委吳光雄表示，希望藉由表揚孝行楷模，發揚關公忠孝節義精神。

台中南天宮關聖帝君廟21日舉行70周年宮慶，以「全民讀誦桃園明聖經」為活動揭開序幕，邀請東區10所國中小100名學生，表演讀誦覺世真經及唱誦關公禮讚歌曲，一起為台灣祈福、為家人祈福消災讀經活動；廟方也頒發參與的每校團體獎金計1萬5000元。

同時為推動社會孝行風氣，廟方也請大台中地區100所國中小各推薦兩名「孝行楷模」或「品德兼優」者頒發獎金，其中國中共40位每位學生2000元，國小共120位每位學生1000元，並頒發關聖帝君獎獎狀一幀。

吳光雄表示：台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。