為振興經濟政府發放振興五倍券，也有縣市普發現金，主祀關聖帝君的台中南天宮關帝廟為推動社會孝行風氣，在70周年宮慶，特別頒發大台中地區100所共160名國中小學生孝行獎金，國小1000元、國中2000元，總計20萬元的獎金。南天宮主委吳光雄表示，希望藉由表揚孝行楷模，發揚關公忠孝節義精神。
台中南天宮關聖帝君廟21日舉行70周年宮慶，以「全民讀誦桃園明聖經」為活動揭開序幕，邀請東區10所國中小100名學生，表演讀誦覺世真經及唱誦關公禮讚歌曲，一起為台灣祈福、為家人祈福消災讀經活動；廟方也頒發參與的每校團體獎金計1萬5000元。
同時為推動社會孝行風氣，廟方也請大台中地區100所國中小各推薦兩名「孝行楷模」或「品德兼優」者頒發獎金，其中國中共40位每位學生2000元，國小共120位每位學生1000元，並頒發關聖帝君獎獎狀一幀。
吳光雄表示：台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。
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