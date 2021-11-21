科技業人才荒，出身馬來西亞的的群聯電子執行長潘健成除將事業版圖往南推進，包括準備啟用的台南研發單位，高雄也在洽談中，希望將公司2000名研發人才數量提升到3000人，未來人才需求無上限。另外潘健成啟動人才引入計畫，預計招募馬國大學畢業生來台，培養出專業研發人才。

群聯電子全球員工人數突破3000人，其中70％為研發高階人才，由於5G無線傳輸技術所帶動的NAND儲存應用需求持續上升，群聯的全球客戶需求接踵而來，因此群聯將持續加碼投資台灣，預計於2025年之前，全球研發工程師人數將突破3000人。

為了招募研發人才，潘健成透露今年3月他親自跑了8所大學，向學生說明快閃記憶體控制晶片研發前景，產業成長性無須懷疑，且群聯技術百分之百自有開發。潘健成比喻，好比進去少林寺，所有武功祕笈都在手上，想練什麼武功技術「我們都有。」

潘健成強調，群聯不喜歡空降幹部、也不喜歡挖角，習慣自己培養人才，加入的新鮮人未來有機會成為單位主管，這對群聯吸納人才有幫助，今年度便成功招募500名工程師。目前群聯電子台南據點準備啟用，60名研發人才正在竹南培訓，他也計畫將據點擴及高雄，初步招募50人，長期目標約300人。

群聯目前約有140名外籍員工，包括馬來西亞、印尼、巴拉圭等國籍，至於未來將從馬來西亞引進多少人才？潘健成表示找研發人才無上限，重點在有機會引進多少。原本預計今年初啟動馬國人才引進計畫，但因疫情停下腳步，希望明年疫情影響可排除。

為獎勵員工、留住人才，群聯今年提出大幅度加薪計畫，潘健成表示群聯今年獲利不錯，獎金提撥多，年終可過好年，尾牙暫時預定舉辦，視狀況取消，他預告現場現金獎金將創新高。也因應物價，董事會決議大幅度調薪，人資正在規畫中。潘健成強調，公司願意調薪增加福利，還是基於賺錢與否，未來一兩年內研發投資會再加強，努力讓公司獲利。