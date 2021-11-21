新北市教育局今舉辦高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會，雙溪高中家長會長林惠玉在協助弱勢家庭找租屋處時，發現有位孩子想就讀雙溪高中，但交通支出是一筆不小負擔，因此從孩子國一起到現今高二，不間斷支助火車票支持他就學，獲市長侯友宜頒贈感謝狀。

除資助弱勢孩童上學通勤車費，熱心公益的林惠玉更利用寒假帶著自己孩子，與老師一起陪伴弱勢孩童騎腳踏車環島。她說，很開心能一同守護雙溪高中孩子，期盼孩子們都能樂在學習。

育林國小家長會長陳尹甄是台北榮總燒燙傷加護病房護理師，平常奉獻在照顧燒燙傷病人身上，雖忙碌但仍不忘抽空參與學校事務，期許未來與志同道合家長夥伴為學生規劃好玩有趣又具教育價值活動，讓孩子留下美好深刻回憶。

特別是，陳尹甄不但是第一位校友會長，同時也是學校第一位女性會長，父親也擔任創校第一至第三屆會長，為學校第一對父女檔家長會長。

興南國小家長會長田金玉的孩子3歲時被診斷為白血病，歷經陪伴孩子面對身心與健康的困境，孩子終於在治療結束後順利就學，她深知家長對孩子陪伴的重要，因此在學校接受生命教育故事媽媽培訓1年，並開始入班說故事給低年級孩子們聽，積極參與關懷弱勢生行列。

田金玉表示，最感動的是有位平常習慣遲到的小朋友那天絕對不會遲到，只為每週二要聽自己說故事，更有位被鑑定為過動的孩子，特別在那天選擇不去特教班上課，留在班上聽故事。

侯友宜分別授予222位卸任會長感謝狀及222位新任會長、116位連任會長當選證書，感謝卸任家長會長與學校行政、教師長期合作和奉獻，也邀請新任家長會長一起攜手為杏壇創造新氣象。

侯友宜表示，家長會長在校內角色舉足輕重，市府及學校各項業務推動，都需仰賴會長向家長們蒐集意見並進行說明，在家長和學校行政及教師間擔任良好的溝通媒介，釐清問題以建立共識。