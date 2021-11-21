新竹家扶冬暖園遊會，有台積電八廠等團體擺愛心攤位，讓受扶助的400餘戶弱勢家庭分3個時段參加。（羅浚濱攝）

新竹縣政府與新竹家扶中心匯集70多個企業及團體，21日在縣府前廣場舉辦「2021冬暖園遊會」，因應疫情沒對外開放，也取消飲食攤位和表演活動，但有台積電八廠等團體擺愛心攤位，讓受扶助的400餘戶弱勢家庭分3個時段參加，感受社會滿滿的溫情。

縣府社會處長李國祿表示，老中青幼通通照顧是縣長楊文科施政的核心目標，縣府與家扶也建立機制關懷脆弱家庭並推動寄養家庭，寒冬暖慈幼園遊會更在縣府廣場連續舉辦10年。

李國祿並表示，縣府每年將公益彩券盈餘分配基金，投入兒童、少年、婦女、老人及身心障礙者等弱勢族群，辦理社會福利相關用途，創造幸福家庭，讓公益彩券的愛心能無限分享。

新竹家扶中心主任沈俊賢指出，原本經濟狀況就處於弱勢的扶助家庭，受到疫情衝擊更面臨工作機會減少、甚至失去工作，生活更加的困頓的情形。

沈俊賢指在疫情衝擊之下，感謝25家企業及團體共同主辦、7家協辦及42家贊助單位，熱情協助募集愛心物資，匯聚社會溫暖，讓今年的冬暖系列活動更加圓滿，將幸福傳遞到扶助家庭手中。

會中表揚5戶努力向陽的自強家庭，雖然面臨生命突如其來的打擊，仍帶著正向、積極地態度面對。設攤超過10年的台積電八廠、倢羽企業、奇鼎科技等企業也獲表揚。同時也表揚長期投入家扶各項扶幼服務的7位優良志工，支援課業輔導、營隊或活動，是孩子們優秀的大哥哥、大姊姊典範。