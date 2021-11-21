歸仁區公所結合臉書社團行銷在地美食，黃偉哲(左四)希望能將在地好味道推向國際。(曹婷婷攝)

1歸仁美食行銷首部曲」宣傳，邀請歸仁在地「徠．歸仁飯店」、「阿勇家-漂亮莊園」、「傑做台菜海鮮料理館」、「琉球海鮮城」業者到場展示特色菜餚。(曹婷婷攝)

在地好味道，在地人最知道！台南歸仁區公所結合在地擁有逾4萬名成員的臉書社團《我在歸仁的大小事》，聯手行銷推廣歸仁美食，第一階段彙整34間店家振興券優惠，台南市長黃偉哲說，明年《米其林指南》要到台南評鑑，不論米其林星級、米其林餐盤、必比登推介，希望歸仁及台南美食能上榜，將在地好味道推向國際。

歸仁區公所為行銷歸仁美食，今天啟動首部曲，邀請歸仁在地「徠．歸仁飯店」、「阿勇家-漂亮莊園」、「傑做台菜海鮮料理館」、「琉球海鮮城」等業者到場展示特色菜餚，黃偉哲也化身大廚，當場示範製作「松子火鴨鬆」。

歸仁區公所此次聯手臉書社團《我在歸仁的大小事》行銷美食，經營該社團逾8年的社長黃堃盛表示，歸仁區人口約6萬多人，目前該社團成員就有逾4萬人，而網路社團討論度最熱烈的，往往都與吃、美食有關，這是首度跟公部門合作，希望協助帶動地方發展。

歸仁區長魏文貴指出，為推廣歸仁在地好味道，特別辦理美食行銷三部曲活動，首部曲結合《我在歸仁的大小事》臉書社團，辦理歸仁美食票選、美食推薦抽好禮及彙整在地店家振興券優惠情報，鼓勵大家到歸仁消費享好康。

即日起至12月20日止，至《我在歸仁的大小事》臉書社團推薦歸仁在地美食，上傳美食店家名稱及照片等資訊，就有機會抽中萬國通路行李箱、腳踏車等好禮，千萬不要錯過。魏文貴也預告，歸仁美食行銷第二、三部曲公所正規畫中，希望透過多元方式提升歸仁美食能見度，增進地方觀光與振興地方經濟。