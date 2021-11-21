大台中地區又要停水了！這次是繼供五停二後首次大規模停水，主因自來水公司進行「鯉魚潭廠原水站閥類設備改善工程」及「台中路綠空廊道備援送水管之一改接工程」，預計從11月30日早上9點開始、將停止供水至12月2日上午8點鐘，影響所及達19萬1000用戶。

台水公司表示，這次停水的範圍主要在鐵路以西及以北、潭子區潭富路以南、國道一號以東的範圍，包括中區、西區及建成里以外的北區都是全區停水，至於東區、南區、北屯及西屯、南屯、大雅區採部分里停水，另減壓供水區域則有后里、外埔及大甲部分里。

台水第四區處指出，此次停水原因主要是配合鯉魚潭廠原水站送水管2600公釐蝶閥更新工程，因該管線已逾30年未更換、將汰舊換新，同時也配合台中路綠空廊道備援1000公釐送水管改接相關工程、鯉魚潭隧道檢修工程與三義交流道至三義減壓池1000m／m管線接續工程。

主要停水區域如下：

中區：全區。

西區：全區。

北區：全區（建成里除外）。

潭子區：大豐里（潭富路二段以南）、潭秀里（鐵路以西）、甘蔗里、潭陽里（鐵路以西）、福仁里（鐵路以西）、東寶里、頭家里、家福里、家興里、頭家東里、大富里（國道一號以東）。

大雅區︰西寶里（國道一號以東）。

南區︰西川里、福平里（鐵路以西）、樹德里（鐵路以西）、崇倫里（鐵路以西）。

東區︰富台里、富仁里、東南里（鐵路以西）、溪里（鐵路以西）、東勢里、合作里（鐵路以西）、新庄里（鐵路以西）、干城里（鐵路以西）。

北屯區：忠平里、松竹里、仁和里、水浦里、仁美里、四民里、后庄里、陳平里、新平里、同榮里、平安里、平順里、平德里、松安里、松茂里、三光里、平田里、平和里、北京里、平心里、平福里松和里、 平里、平興里、平昌里、北屯里、仁愛里、大德里、松強里、松勇里、東光里（鐵路以西）、舊社里（鐵路以西）、北興里（鐵路以西）。

西屯區：西墩里（國道一號以東）、潮洋里、龍潭里、惠來里、上石里、逢甲里、大河里、大石里、大福里、上德里、何德里、何源里、西平里、何南里、至善里、上安里、逢福里、何明里、何成里、何福里、港尾里（國道一號以東）、廣福里（國道一號以東）、何仁里、西安里、？程里、何安里、何厝里、大鵬里。

南屯區：南屯里、豐樂里、楓樹里、中和里、三厝里、溝里、田心里、黎明里、大興里、大業里、惠中里、永定里新生里、平里、大同里、文心里、同心里、向心里、大誠里、三和里、三義里。

另后里區公館里、后里里及墩北里、舊社里、中和里、月眉里、聯合里、眉山里、太平里；外埔區永豐里、大同里、中山里、馬鳴里、廊子里、六分里、鐵山里、水美里、大東里、三崁里、土城里；大甲區江南里、頂店里，都為減壓供水區域。

台水第四區處強調，過去曾經有供五停二的經驗，這次也同樣規畫56處臨時取水處，並配合11輛送水機動送水；停水時間則是從11月30日上午9點至12月2日上午8點，總計停水戶數為17.8萬戶、減壓影響戶數為1.3萬戶，呼籲受影響地區的民眾提早儲水備用。