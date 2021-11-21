海科館宮廷魚樂展 水泡眼金魚超吸睛。

國立海洋科技博物館展出「宮廷魚樂」特展，展場分為四大主軸，其中「樂壽堂」宮廷廳堂區以活體金魚為主題，最吸睛的是「水泡眼金魚」， 眼眶各著生一個半透明的水泡，外部由皮質薄膜包裹著淋巴液，魚體游動時水泡會跟著顫動，十分動人，許多遊客慕名而來。

海科館長陳素芬表示，「宮廷魚樂-古典花鳥多蟲魚特展」結合國立故宮博物院及行政院農業委員會特有生物研究保育中心的資源，展區分為4大主軸，分別為「樂壽堂」宮廷廳堂區、「避暑山莊」庭園生態造景區、「文淵閣」知識互動區、「私塾」教室體驗區。

陳素芬說，這次故宮提供有幅高仿名人畫作，包括「宋徽宗 蠟梅山禽」、「郎世寧 孔雀開屏圖」等，海科館也依歷史沿革精選精品系列金魚，於展區供民眾欣賞，希望讓遊客了解現代水族寵物與歷史文化的關聯與淵源。另外，中式古典園林造景及花鳥蟲魚，則以活體及標本共陳，並藉由多媒體互動，介紹各種馴養生物進入人類社會的歷史。

海科館指出，特展特別打造古典園區，讓民眾體驗古代宮廷風，並感受貴族養魚樂趣，彷彿時空穿梭，其中有許多吸引民眾關注精品魚種，如眼眶底下長著2個半透明的水泡，像氣球一樣的「水泡魚」；身上具有珍珠般的鱗片，兩頭尖尖，身型鼓鼓的「珠麟」，外型如同河豚；「龍睛蝶尾」，有特大的雙眼、尾鰭張開像是蝴蝶、飄逸優雅，是金魚中之龍種，價格不斐。

海科館補充說明，「宮廷魚樂-古典花鳥蟲魚特展」集結國寶藝術與馴化科學，讓民眾藉由欣賞古文物，體會前人飼養寵物樂趣與歷程，除了欣賞古典風華外，也能了解從古至今馴化、演化、育種、畜養等生物科學，展覽於4月1日在海科館特展廳開幕，展期原只到11月14日，但因廣受好評，延至明年2月6日。