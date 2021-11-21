東港櫻花蝦拍賣場室內維持攝氏15度要求，大幅提升魚貨衛生品質。（林和生攝）

世界櫻花蝦產地僅在台灣東港至枋山海域，及日本靜岡縣駿海灣2處，是東港人眼中的「紅金」。（林和生攝）

為提高魚貨銷售品質及產品價格，藉以達到生態永續經營，屏東縣政府與東港區漁會耗時5年爭取設計及興建，1棟兩層樓的櫻花蝦拍賣場終於在眾人祝福慶賀聲中，於21日熱鬧落成，此處不僅是全台首座室內魚貨拍賣場，更將屏東漁業建設推向新的里程碑。

世界櫻花蝦產地僅在台灣東港至枋山海域，及日本靜岡縣駿海灣2處，為維護櫻花蝦漁業資源，避免產生超捕現象，東港區漁會早在30年前成立產銷班時，便嚴格管制捕蝦數量，每艘漁船每天捕獲數量最高上限為10箱，超過數量可轉送其他作業漁船，已達到資源永續。

屏東縣長潘孟安表示，過去櫻花蝦拍賣皆在室外進行，為符合國際趨勢，開始積極向中央爭取，這座櫻花蝦拍賣場是以取得HACCP、食品安全管制系統認證而規畫興建場域，拍賣場內維持攝氏15度，且建置海水淨化設備等，確保漁貨在進行篩選、洗淨時，能使用潔淨海水進行清洗。

同時放置規定的塑膠箱內拍賣，除落實魚貨不落地，並讓蝦體在拍賣過程可以保冷，降低櫻花蝦於拍賣時遭受汙染風險，大幅提升衛生品質。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸指出，未來工作人員進入拍賣場，必須戴帽子及穿雨鞋，同時還須通過消毒池及完成手部清潔，流程皆符合國際水產衛生規格，有別於傳統拍賣方式。

目前正進行拍賣人員、供應人及承銷人教育訓練，不僅作業人員具有全新作業觀念，同時可提升拍賣場交易環境衛生水準至國際認證等級，消費者也可享用到更新鮮、安全漁貨，進而推廣屬於東港人的「紅金」，更有助提升國際形象及外銷能力。