刺死超商店員的蔣姓男子，21日送往龜山派出所時，上樓梯數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所。(蔡依珍攝)

犯案現場地上血跡斑斑。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

蔣姓知名紙雕師不滿遭勸戴口罩，竟持刀刺死跨區代班的超商店員，蔣男送進派出所時數度腿軟，自承近日因睡眠問題求助精神科，對於犯案過程卻一概辯稱「忘記了」，心情平靜。

遭刺死的30歲蔡姓超商是家中獨子，平時在新北市林口區超商工作，近來因千禧新城分店人手不足，每周至少支援2次，豈料竟因勸導戴口罩遭刺死，檢警相驗時，蔡男的父母、姐姐都到場，神情哀戚，委婉稱還有很多事要忙，謝謝關心即離去，檢方將擇日解剖釐清死因。

行凶的蔣男送往龜山派出所時，上樓梯數度腿軟跪地，還要兩旁員警一路邊扛邊扶才能進入警所，他坦言近日因睡眠問題到醫院求診，也知悉殺害超商店員，但對於犯案過程卻都辯稱不記得了。

蔣男犯案用的凶刀刀柄有精緻圖案與花紋，據悉並非他從事紙雕藝術工作的刀子，而是收藏用，豈料竟成奪命工具。

蔣男受訪時曾自稱父親是剛烈的黑道大哥，他從小被隻身送往新加坡念書，上大學前才回台，與父親長年疏離，不諱言：「我的脾氣很硬，想做一件事就做到底，這點跟我爸很像！」。後因父親罹癌，要籌錢為父親治療，2008年踏入殯葬業成為遺體修復師，在父親去世後創業成立新式紙紮公司，從此和「紙」素材結下不解之緣，投入3D紙藝創作，成立匠紙工作室。

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