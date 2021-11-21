環保局人員持專業氣體監測儀器現勘。（高市環保局提供／袁庭堯高雄傳真）

近日高雄市多區居民入夜後不斷聞到濃臭味，害怕是工廠偷排有毒氣體或工業管線洩漏化學物質，狂打1999專線檢舉。環保局疲於奔命四處現勘，發現元兇全都是11月正處開發旺季的黑板樹導致，強調仍會加強稽查。

環保局表示，近日不斷接獲民眾陳情，表示鼓山、前鎮、楠梓、大社、左營、鳥松、鳳山及三民區一帶，空氣中瀰漫濃濃的化學品酸臭味，擔心是工廠有毒氣體外洩。環保局多次現勘，透過儀器確認臭味並非化學氣體，而是黑板樹開花旺季產生的特殊異味。

環保局解釋，每年11月起為黑板樹花季，黑板樹開花後會產生特殊酸臭味，其他常見會產生異味之行道樹尚有大葉山欖，大葉山欖開花時則會散發燃燒塑膠異味。民眾常誤認為工廠偷排廢氣，市府投訴專線也接到手軟。

為求慎重，環保局也派員確認民眾陳情地點與當地黑板樹開花的關聯性，同時針對大社、仁武、楠梓工業區等會產生塑膠或酸臭異味的製程加強稽查，亦透過工廠煙道異味採樣及無人機巡查，目前皆查無不法。

環保局呼籲，民眾近期如有聞到異味，可先於住家附近查看，是否有種植會散發異味的樹木種類，如果無法辨識氣味是否為工廠非法排放導致空氣瀰漫化學異味或工業管線洩漏化學物質，再撥打1999或環保局公害陳情專線07-7317600，環保局將派人前往現場確認。