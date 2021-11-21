屈中恆(右)與Vicky結婚19年。（衛視中文台提供）

屈中恆、Vicky夫妻日前上衛視中文台《一袋女王》探討婚前婚後差很大議題。Vicky說婚前兩人如膠似漆，屈中恆連開手排車都要牽著她的手，沒想到婚後她偶爾穿得性感，暗示老公「今天早一點進房」，但常常等到睡著，氣說屈中恆根本是故意的；兩性專家許藍方幫忙解圍，表示屈中恆應該不是沒「性」趣，是男生的男性賀爾蒙在早上8點是最濃的時候，此話令Vicky恍然大悟，大爆屈中恆過了50歲後，真的比較喜歡早上，讓曾國城笑說：「你們願意分享那麼多也是不錯」。

屈中恆與Vicky結婚19年，當被問到覺得對方至今差別最大是什麼？屈中恆說最欣賞Vicky結婚前輕聲細語，還會撒嬌逗他笑，兩人還在交往時，屈中恆會開車送Vicky去pub上班，自己轉去跟朋友聚會，聚會完大概2、3點再去接她下班，有次聚會喝多了直接醉倒，朋友只好打給Vicky，變Vicky得帶爛醉如泥的屈中恆回家，隔天中午屈中恆起床後相當愧疚，還沒開口跟她道歉，Vicky就溫柔說了句「下次不要喝那麼多了」。

但婚後口氣卻差很大，屈中恆說小孩開始上學後，Vicky有次要他簽聯絡簿，他想說Vicky簽就好，結果兩人推來推去後，Vicky一氣之下邊捶衣櫃邊飆出不雅詞句，讓屈中恆十分傷心，Vicky愧疚說，可能是長期累積才爆發出來。屈中恆也補充道，兩人之前滿常拌嘴，這1年來難得完全沒吵架，「因為疫情的關係，都戴著口罩懶得開口」讓全場大笑不已。

至於婚前婚後改變這麼大，夫妻能相安無事至今的相處之道，屈中恆笑說「送名牌包」是亙古不變的道理，因為每次收到包的Vicky都會狂喜，屈中恆為了買到缺貨的經典款，還曾四處動用人脈，小燕姊、張清芳他都拜託過，張清芳還曾經幫屈中恆買好包包後，親自從香港帶來台灣交給他。有次屈中恆為了想省下全家人出國玩的高額費用，決定帶一家去台南走走就好，沒想到去逛台南的百貨公司時，Vicky意外看上一個包包，讓屈中恆當場花了近40萬，讓他苦笑說：「早知道我就出國了」。

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