距離四大公投投票不到1個月，藍綠抓緊時間加強宣講論述主張。對於4大公投是否全數過關，國民黨立委鄭麗文分析認為，除「重啟核四」案目前正反意見很接近外，其他3大公投都有可能過關，屆時內閣改組的機會就會很高，且若國民黨提的2案通過，屆時民進黨會很難看。

圖為國民黨立委蔣萬安（中）、市議員秦慧珠（右二）、王鴻薇（左二）、徐巧芯（左一）日前在台北市捷運南京站外發起 「公投反萊豬、食安我做主」街講行動。（資料照/陳君瑋攝）

鄭麗文19日上「宅神」朱學恒臉書直播，談及年底4大公投議題。朱學恒問鄭「民進黨全國各地公投宣講會開跑後，情勢好像比較沒那麼樂觀了？因為民進黨現在開始重點突破核四公投，準備往藻礁邁進，如果最後讓民進黨擋下其中2個公投，是不是代表民進黨反擊有用，會更不可一世，國民黨會變得更危險？」

朱學恒的阿宅萬事通事務所Youtube頻道

鄭麗文說，雖然有用，但國民黨提的反萊豬和公投綁大選，2個如果都過了，民進黨還是很難看。當然，對在野的力量來講，就不算贏，但民進黨應該也是做好準備，會讓過關的公投越少越好了。

話鋒一轉，談及4大公投若過關，內閣是否可能改組問題，鄭麗文則說，明年2月下個會期之前，會不會解散內閣進行改組，值得關注。她認為，4大公投牽動桃園市長鄭文燦會不會接閣揆的問題，因為從改組周期來看，時間也到了，如果鄭文燦再不接的話，現任閣揆蘇貞昌真的要一路做到2024，那民進黨內各派系受的了嗎？蔡英文總統受的了嗎？

至於4大公投到底會通過幾個？鄭麗文則認為，她覺得比較有可能會通過3個，因為「重啟核四」案牽涉到很多複雜問題，且民調也顯示正反兩方意見很接近，不像反萊豬贏那麼多，真的不好講，不過藍營還是有贏面的。但另外3個若通過，內閣改組的機會就很高，若4個題目都通過，對民進黨將是「不可承受之重」。