風箏聯合會首度在台東杉原灣舉辦大型風箏展演，現場放飛超過30隻大型風箏。（民眾提供）

風箏聯合會首度在台東杉原灣舉辦大型風箏展演，現場放飛超過30隻大型風箏。（民眾提供）

風箏聯合會首度在台東杉原灣舉辦大型風箏展演，現場放飛超過30隻大型風箏。（民眾提供）

風箏聯合會首度在台東杉原灣舉辦大型風箏展演，現場放飛超過30隻大型風箏。（民眾提供）

亞洲國際風箏聯合會首度在台東杉原灣舉辦大型風箏展演，現場放飛超過30隻大型風箏，其中更有紐西蘭、德國等國際風箏大師設計的飛天暴龍、翼龍，看著滿天色彩繽紛的風「吹」在天空漫步，民眾直呼「很療癒」。

台東縣政府辦理「2021台灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華」活動，今年首度安排吸睛的風箏表演，包括30米長章魚及領航鯨魚、海豚、海龜、熱帶魚、魟魚、海龜等向海致敬的海洋系列風箏，更放飛來自紐西蘭的25米長飛天暴龍，與德國的16米的翼龍等國際風箏大師設計的風箏。

另外，還有小朋友最喜歡的龍貓公車、頑皮豹，以及放大15倍的國民零食「綠色乖乖」等可愛造型風箏，全場超過30隻巨型風箏，在杉原灣上空「箏」奇鬥艷；而除了天空中精彩的風箏表演外，還有搖擺大白鵝、振翅白鴿、爬行瓢蟲與風車等地景風箏，在沙灘上隨風搖擺、跳動，深深吸引住小朋友的眼球。

亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，杉原灣的風況蠻穩定，還有狹長的海灣沙灘，很適大型風箏放飛，這是該協會首次到台東辦理大型風箏展演，堪稱東台灣首次見到最多、最盛大的風箏盛會，雖然路途比較遙遠，將來有機會，他們還會再來。

逐風杉原灣風箏表演活動，在11月20-21日以及11月27-28日連續兩個周末13：00-17：00在杉原灣放飛展演，而如果不能到現場參與，也可以透過台東縣政府交觀處建置的24小時即時影像觀賞，網址為 https：／／www.youtube.com／watch？v=dczBeu4CmWk