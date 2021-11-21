新加坡的男團「QQ 兄弟」推出在台最新單曲〈偏執〉，新歌MV探討男男戀話題，浪漫淒美的拍攝，提到QQ兄弟，成員林偉強、馮啟勝相識超過20年，兩人分別在創作與演唱各有著亮眼成績，在新加坡還共同創立音樂學校。

提到最新創作，新歌《偏執》探討男男戀話題，QQ兄弟自費請台灣團隊拍攝新歌MV，演員有多場男男接吻與纏綿床戲等場景，挑戰大尺度的極限，QQ兄弟則表示出發點很單純，真愛可以跨越一切，不需要任何人來界定，真愛無敵，可以突破無限的可能。

他們因為音樂結緣，相識超過二十年，兩人在新加坡以男團出道，在2007年更成立Intune Music 音樂學校，因此不僅是歌手更是音樂教育學校的負責人，教授創作與歌唱，而提到個性，兩人大不同，啟勝專研創作，但活潑外放，偉強則愛演唱，但個性謹慎，被問兩人如何相處，兩人在工作跟生活上都有自己的堅持，不過現在年過40歲，所以已經沒力氣再爭執什麼了，兩人的默契已經晉升到另一個層次，雖然兩人個性截然不同，但也因為這樣的差異性，愛吐槽跟偶爾幽默的互開玩笑就變成了之間的潤滑劑，也成為兩人和平共處的最佳利器。他們創作新歌〈偏執〉也將於11/21在全球音樂平台上線。