女星高圓圓不只是台灣媳婦，她還是演藝圈著名的氣質女神，42歲高圓圓天生麗質，高顏值和纖瘦的她完全不像是一個孩子的媽，也讓高圓圓一舉一動都備受矚目，而高圓圓近日則發文透露，自己在工作結束後到動物園半日遊，高圓圓還幽默說：「這次手機裡終於有點正常的照片啦」，而網友看到高圓圓私下活潑模樣，都紛紛驚呼是高圓圓是仙女下凡。

高圓圓昨（20日）晚在微博曬出與好姊妹孫嘉一遊動物園照，透露自己在工作結束後、到野生動物園半日遊，高圓圓還幽默說：「這次手機裡終於有點正常的照片啦」，照片中，當媽的高圓圓仍童心未泯，頭戴動物造型帽子、腰上還繫著老虎造型的斑點尾巴，俏皮的扭腰、挺屁股拍照，高圓圓還興奮地手比「耶」和長頸鹿合照，不難看出女神遊動物園的欣喜之情。

高圓圓頭戴動物造型帽子、腰上還繫著老虎造型的斑點尾巴，模樣萌翻。（圖／取材自高圓圓微博）

高圓圓毫無女神光環，就像一般遊客在動物園裡自拍、留下大合照，高圓圓一雙濃眉大眼、高顏值相當吸睛，舉手投足完全看不出是一個孩子的媽，網友看完高圓圓的打卡照後紛紛大讚：「根本仙女下凡」、「美人就是美人，皮膚狀態也太好了」、「喜歡這種遊客照，真不錯」。

高圓圓遊動物園照。（圖／取材自微博）

女神曬出遊照引發好評，不過高圓圓日前才因出席活動的無P照，而遭網疑她顏值劣化，其實，高圓圓對於顏值被嫌老一事，她就曾展現高EQ表示，自己每天都會照鏡子看自己的臉，高圓圓表示「變老」是她早就知道的事「我可能比你們都清楚我長什麼樣子」，但她沒太多特別的感覺，還是希望能用演技和作品來向外界證明一切。