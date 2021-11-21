台南市身心障礙國民運動會今天於永華田徑場登場，共計850名選手參賽，台南市長黃偉哲會中宣布，明年全國身心障礙運動會，金牌獎金將加碼提高1萬元，從原來的7萬元增至8萬元。

台南市選手去年在全國身心障礙國民運動會奪下163面獎牌，包括74面金牌、60面銀牌及29面銅牌，全國成績排名第3，南市府去年共發出1400多萬元獎勵金給奪牌選手，明年目標希望能超越180面。

黃偉哲感謝議會支持，明年將調升全國身心障礙國民運動會獎勵金第1名獎金，從7萬元提高至8萬元，他在致詞時，鼓勵選手全力以赴，爭取最好的成績，並在明年代表台南參加全國身障運動會勇奪佳績，努力讓獎牌數再增加，為台南爭光。

台南市身心障礙國民運動會今年共49個單位計850名選手參賽，將遴選出明年全國身心障礙國民運動會台南市代表隊選手。今年賽事包括肢體障礙、智能障礙、聽語障礙、視覺障礙及精神 （癲癇）障礙類別，進行羽球、桌球、田徑、飛盤比賽、親子趣味競賽等。