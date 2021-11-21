台中電競嘉年華「校園傳說 誰與爭鋒」賽事，20日在弘光科技大學電競館進行四強線下賽，冠亞之爭由「黎明企鵝的企鵝玩齊爾」對上莊敬「JJVST」，最終由「JJVST」拿下最後勝利，成為冠軍，另還邀請網紅聶小倩、小饅頭、翊婕、祐妹及噗噗屁屁成立網紅戰隊，與冠軍戰隊混搭進行交流賽事，讓選手們有不一樣的對戰體驗。運動局長李昱叡代表市長盧秀燕出席頒獎典禮，鼓勵獲獎選手。

運動局指出，2021台中電競嘉年華在弘光科技大學舉辦校園盃及全民盃賽事，昨日「校園傳說 誰與爭鋒」四強線下賽事，首戰由黎明技術學院「黎明爆企鵝」對上莊敬高級工業家事職業學校「JJVST」，兩隊19日剛比完《Garena 傳說對決》ACS校園聯賽冬季盃，昨日在台中電競嘉年華再度對戰，最終由莊敬「JJVST」搶下冠軍戰資格。

隨後，黎明2隊「黎明企鵝的企鵝玩齊爾」對上啟英高級中學「大魔啟英CYVS」，由黎明技術學院取得勝利；冠亞之爭「黎明企鵝的企鵝玩齊爾」對上莊敬「JJVST」，最終由「JJVST」拿下勝利，成為冠軍。

昨日賽事吸引許多親子進入電競館觀賽，不少家長陪同孩子來看賽事，參與電競互動體驗市集。有家長表示，孩子夢想當電競選手，因此來看看官方賽事，了解電競未來的發展，從陌生到觀看賽事及直播實況，為勝利戰隊歡呼，讓台中電競嘉年華成為全民運動。

運動局指出，台中市積極發展電競賽事，結合學校及電競技術展示，讓全民了解電競未來趨勢，電競不僅僅是培訓選手，背後所需的專業人才多元且廣泛，盧市長積極發展電競，期望透過電競嘉年華活動，讓喜愛電競的選手有舞台展現長才，並透過產學合作方式，結合弘光多遊系電競專班學生，一同進行活動籌備及賽事轉播。