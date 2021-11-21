刑事局破獲黑幫販毒集團，查扣大批摻毒咖啡包與製毒工具。（翻攝畫面）

警方分析黑幫販毒集團的犯罪流程。（刑事局提供）

11月起，八大行業不論有無陪侍，均陸續申請復業，經濟活動跟著熱絡，警方也憂心黑幫蠢動。刑事局獲報，有黑道看準解封後的毒品市場，密切與毒品上游原料商接洽，並租套房做毒咖啡包分裝工廠，連月來發動6波搜索，破獲竹聯幫明仁會、萬華角頭芳明館與桃園血鷹幫旗下的販毒集團，查扣逾4000包毒咖啡和13公斤K他命等毒品。

刑事局偵查第三大隊掌握情資，有不法幫派分子與中南部毒品原料商接洽，意圖共謀販賣毒品咖啡包及各式毒品牟利，並以「自產、自銷一條龍」方式，要求旗下小弟租賃有門禁管制的出租套房，作為毒咖啡包分裝工場。

黑幫大哥指揮小弟南下拿取毒品原料後，返回出租套房自行分裝、封口成毒咖啡包，再由幫派大哥媒合買家後，由小弟快遞派送至買家手中，幫派大哥還要求旗下小弟約2個月就必須轉移分裝工廠位置，以逃避警方查緝。

經檢警專案小組歷經4個月埋伏跟監蒐證，掌握黑幫販毒經營模式，分別報請新北、桃園地方檢察署檢察官指揮，日前接續發動6波查緝行動，一口氣查緝包括竹聯幫仁堂明仁會、芳明館及血鷹幫等黑幫大哥及成員所經營的販毒集團，連搗6場毒咖啡包分裝場，逮捕7名涉嫌運輸、分裝及販毒的黑幫成員。

警方共查扣空氣長槍2把、手槍1把、毒品咖啡包成品4218包、43.5公克安非他命與部分摻毒梅片、大麻、搖頭丸。另有約13公斤K他命、和卡西酮等毒咖啡包原料及大批分裝及封口機具。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！