為拚年底四大公投，藍委李貴敏和黨內年輕菁英，以及在地支持者昨在新北宣傳公投，李表示，對於民眾的踴躍支持真的特別感動，也希望大家看到國民黨、戰鬥藍的公投街頭宣講團的時候，「多給我們一些打氣和掌聲」！

李貴敏今（21日）在臉書發文表示，自己昨天與黨內同志一起在新北市多處宣傳四大公投，對於民眾的踴躍支持真的特別感動，大家真的很熱情，都極力反對政府貿然開放進口萊豬，讓民眾暴露在無法選擇的食安風險中。

李貴敏讚嘆，民眾的眼睛是雪亮的，大家都不能接受政府錯誤的萊豬政策繼續下去，繼續剛愎自用，傷害民眾與台灣下一代健康！李貴敏呼籲，只有公投才能讓這個民選獨裁政府聽見民眾的聲音，讓政策回歸常軌，「12月18日，為了下一代，投下同意票」！

對於執政黨無上限的宣傳預算，李貴敏稱，國民黨只能在街頭密集巡迴街講與宣傳，但藍軍一定跟民意站在一起，如果對政府政策感到憂心，拜託大家投下四個同意票，展現民意；如果對食安不放心，12月18日人民一起出來投下反萊豬同意票！