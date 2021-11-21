四大公投案將於12月18日登場，針對反萊豬議題，台北市議員羅智強日前到立法院向4名萊豬立委遞送辯論戰帖，其中僅有民進黨立委何志偉出面迎戰，親自接下戰帖。對於羅智強和何志偉兩人的互動，國民黨副發言人楊植斗表示，看見了民主社會的最好示範，並點名綠委吳思瑤，稱她是「萊豬姐姐」，更怒嗆「在民主社會中有這麼卑劣的產物，實為民主之恥。」

在說明會與內政部長徐國勇交戰後，羅智強轉戰立院，向台北市4名萊豬立委遞送辯論戰帖，楊植斗今（21）日在臉書指出，當天自己全程參與，也聽說何志偉會在門口接受辯論邀請，原本預期兩人會先來一場激烈的火花，沒想到當天羅、何對話，幫他上了一場公民教育課。

根據楊植斗轉述，何志偉說自己之所以出來接戰帖，是因為他認為，羅智強是國民黨內能夠講清楚說明白，並且能夠溝通的對象，所以與其說是接下戰帖，不如說各自都有責任把自己的想法說清楚、說服身邊的朋友。

而被問到其他3位萊委沒出面接招時，羅智強回應，遞送辯論邀請是他的權利，但接不接受，則是被邀請人的權利，若立委們有意願的話當然非常歡迎，但若真的很忙或有其他想法也都尊重。

楊植斗說，羅智強和何志偉讓他看見民主社會的最好示範，雖然平時兩黨針鋒相對，但該與民眾溝通的時候，兩人義不容辭、挺身而出，將真相呈現給國人參考，但這世界上，總有往自己臉上貼金，擦了再多粉也掩不住內心醜惡的反派角色。楊直言，「對，我說的就是萊豬姐姐吳思瑤」。

民進黨立委吳思瑤。（圖／摘自吳思瑤臉書）

楊植斗指出，台北市民高達7成不願吃萊豬，吳思瑤卻化身為萊豬姐姐，叫大家吃萊豬，難道不用向選民交代？然而吳思瑤不但怯戰，甚至還向媒體大酸，說羅智強是政治痴漢；而也是這短短幾分鐘的辯論邀請，讓他看到了民主社會最美麗的部分，和最醜陋的地方。

對於羅智強遞戰帖，楊植斗認為，是身為民代的責任，也感佩羅智強總是衝在最前頭，為民發聲；至於何志偉接下戰帖，是執政者該有的謙卑，楊植斗也肯定他的勇氣和風度。反觀吳思瑤，則是當今民進黨的縮影，躲在民主進步的外衣下，實則強姦民意，再用網路霸凌對手，用惡毒的語言抹黑他人，在民主社會中有這麼卑劣的產物，實為民主之恥。

萊豬姐姐拒辯論，但能龜縮多久？楊植斗說，下一次的選舉，支持吳思瑤就是支持萊豬，雖然他宣示台北市零看板，但自己願成為人肉看板，在街上幫萊豬姐姐的美名好好宣傳，講到民主之恥下台為止。