離奇命案又一樁，美國24歲模特兒克莉絲蒂(Christy Giles)12日還在歡喜開趴，隔天竟被發現陳屍在南加州醫院外的人行道上，身上無明顯外傷，而在透過調閱監視器、雲端功能調查其相關資料後發現，克里斯蒂生前的最後訊息傳給了她的閨蜜，透露內心感到不安想離開派對，不料傳訊後僅半天就變成路邊的一具冰冷屍體。

綜合外媒報導，克莉絲蒂在11/12當天晚上，揪了26歲設計師閨蜜希爾達(Hilda Marcela Cabrales-Arzola)，一同前往西好萊塢參加某派對，克里斯蒂被閨蜜認識的一個男性友人邀約續攤，當時2女與3名男子約好前往好萊塢山的另一場派對，但克莉絲蒂跟希爾達都沒能抵達第二個派對現場。

家屬申請調閱相關資料，克莉絲蒂的老公簡恩(Jan Cilliers)表示，老婆在13號凌晨5點48分有傳訊息給閨蜜希爾達，寫下「我們離開這裡吧」，文末附上一個瞪大眼睛的表情符號，簡恩解讀老婆似乎是在表達自己內心的不安與擔心，希望盡快離開現場，而希爾達當時答應離開，並表示已經叫了一台Uber，該車約莫5到10分鐘後抵達現場，但司機表示沒有等到叫車的乘客，只好離開。

克莉絲蒂的家屬同時調閱了陳屍處住進的監視器畫面，發現約莫在13號下午5點，也就是她傳達最後訊息後的12小時候，醫院監視器拍到2名黑衣蒙面人駕駛無牌車，將克莉絲蒂的屍體帶到該處丟下，2個小時後，希爾達被發現丟包在另一家醫院，所幸及時搶救暫且挽回性命，但尚未脫險，目前狀況仍危急。

希爾達的毒理報告先一步出爐，顯示她體內有安非他命、古柯鹼及海洛因等藥物反應，但克莉絲蒂的驗屍報告還未出爐，警方僅能就現有的證據，推測克莉絲蒂可能死於用藥過量，但正式報告要8周後才會完成，但克莉絲蒂的母親達斯蒂(Dusty Giles)表示，克莉絲蒂的爸爸是軍人，女兒從爸爸身上學了不少防身術，也因為親眼見證摯友染毒後的不幸遭遇，而堅持不碰毒品，加上克莉絲蒂失蹤長達半天，又沒有明顯外傷，達斯蒂認為女兒只有被下藥性侵這個可能性。

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