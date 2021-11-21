四湖鄉三崙國小鼎盛時期學生數曾高達千人以上，因港口泥沙淤積、漁業資源匱乏、工作短缺及人口大量外移，目前學生數雖僅58名，成為雲林縣特偏遠學校之一，教學團隊仍持續深耕教育，推動「遊林學海」教學方案，日前勇奪今年教育部教學卓越獎團隊銀質獎。
雲林縣府20日、21日在四湖鄉三條崙海水浴場舉行雲林縣第一屆風箏衝浪公開賽，三崙國小校長黃明旋也到現場觀察，因這與該校日後的海洋教育可能密切關聯。
黃明旋表示，縣府在三條崙海水域場推廣風箏衝浪運動，該校老師也有開始研習，現在先連結附近學校做水域安全教育，再慢慢擴充設備，讓學生也能熟悉這項水上活動。
三崙國小的「遊林學海」教學方案，20日勇奪教育部教學卓越獎團隊銀質獎，對該校是一劑強心針。
黃明旋表示，在地化的課程是讓孩子有效連結學習與生活的方式之一，該校位處濱海，臨海區域保留有完整的保安林帶，這些孩子生活中看似熟悉卻陌生的在地環境，如何引起學生有效學習、關注識自己成長的土地？成為學校課程轉化的素材。
三崙國小把三條崙防風林、養蚵社區產業設計為本位課程，引導學生認識在地環境，漸漸轉為遊林學海課程，從語文、科學、藝術切入，串連海洋教育的學習架構。
黃明旋說，風箏衝浪是在地新的元素，將逐步拆解風箏衝浪的學習要素，先從水域活動安全教起，慢慢熟悉水域活動再進階到極限運動。
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