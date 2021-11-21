嘉義市政府以焚化廠回饋金打造湖內里首座活動中心，今吉時動土，預計2023年3月完工。（呂妍庭攝）

湖內里活動中心位於於湖子內路與健康12路，興建工程由民政處委由工務處代辦，工程契約金額 5996萬元。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今包括嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等多位議員出席動土。（呂妍庭攝）

嘉義市湖子內重劃區持續開發中，房地產交易量不小，被視為房市明日之星，因應未來居住人口需求，嘉義市政府以焚化廠回饋金打造湖內里首座活動中心，今吉時動土，預計2023年3月完工。

今包括嘉義市長黃敏惠、立委王美惠等多位議員出席動土，黃敏惠指出，湖子內區段徵收區開發總面積共187.52公頃，市府團隊排除種種困難，勇於面對種種抗爭，終於在2009年公告區段徵收計畫，發包了區段徵收公共工程，開發、配地、標售等等，讓現在的湖子內已經有很大的改變。

黃敏惠說，根據最新統計資料，湖子內已申請建造執照戶數2466戶，申請使用執照戶數1272戶，「湖子內要開始起飛了！」，不僅看到未來商機，也看到環境的改造，至於興建多功能使用的活動中心只是其中一環，相信未來湖子內會成為嘉義市發展典範區域。

市府建設處指出，為因應湖子內大量移入人口需求，市府利用垃圾焚化廠保留多年的回饋金，選定區內公園用地公41興建一座湖內里活動中心，另區內共有21處公園、綠地及兒童遊樂場和12個停車場，也將陸續開闢，其中基地南邊的湖廣停10停車場已經施工，隨各項公共設施開闢，將為市民營造優質的生活環境，同時透過綠帶、步道等規畫，加以串連新舊市鎮。

建設處說，湖內里活動中心位於於湖子內路與健康12路，興建工程由民政處委由工務處代辦，工程契約金額 5996萬元，預定11月底開工，預計2023年3月完工，除保留公園綠化功能外，預計興建2棟建築物，其中A棟為3層樓建築物，B棟為大型會議室。